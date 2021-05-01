تنتهى آخر مايو.. خطوات تقديم طلبات تعديل رغبة حجز الوحدة السكنية

استجابة لطلبات عدد كبير من المواطنين المتقدمين لحجز وحدة سكنية، ضمن الوحدات السكنية التى تطرحها وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والراغبين فى تعديل رغبة حجز الوحدة السكنية، أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور عاصم الجزار، عن فتح باب قبول طلبات التحويل للحاجزين ممن هم خارج أولوية «المدن/ المراكز»، التي لا تتوافر بها وحدات سكنية حالياً، أو التي يوجد بها وحدات جار تنفيذها ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي لمُنخفضي الدخل، بعدد من الإعلانات.

فرصة لتمكين أكبر عدد من الراغبين في التحويل

ويعد ذلك فرصة نهائية لتمكين أكبر عدد من الراغبين في التحويل لتقديم «طلبات تعديل رغبة حجز الوحدة السكنية»، عبر البوابة الإلكترونية لمركز خدمة المواطنين، بالموقع الرسمى الإلكترونى لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

جاء ذلك ابتداء من يوم الأربعاء المقبل 5/5/2021، وحتى يوم الاثنين الموافق 31/5/2021.

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن» خطوات تقديم «طلبات تعديل رغبة حجز الوحدة السكنية».

خطوات تقديم «طلبات تعديل رغبة حجز الوحدة السكنية»

1- يتم تحميل نموذج طلب التحويل وتحريره بخط اليد.

2- إعادة تحميل نموذج طلب التحويل مرة أخرى بنفس الموقع.

3- في حالة قبول الطلب «بعد دراسته من جانب الصندوق»، يشترط التوجه لأحد مكاتب البريد المميكن لسداد رسوم جدية التحويل «35 جنيهًا» تحت مُسمى خدمة «طلبات تعديل رغبة حجز الوحدة السكنية»، بواسطة صاحب الطلب «اسم العميل المُسدد لإيصال مقدم جدية الحجز سابقاً».

4- على أن يقوم العميل بتقديم إيصال سداد مقدم الحجز لموظف البريد للإطلاع عليه.

5- لا يعتد بأي طلب سيتم بالمخالفة لتلك الشروط.

ويشترط لقبول التحويل، عدم قيام العميل باسترداد مقدم جدية الحجز أو سبق التخصيص له أو سبق تقدمه بطلب تحويل بالإعلان الأصلي المتقدم عليه.

ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن توفير وحدة سكنية، لكل مواطن مصري، وتحقيق رغبته في امتلاك مسكن خاص به.

حيث اعتاد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، على طرح وحدات سكنية عدة، من حين لآخر، داخل المدن الجديدة، بمساحات وأسعار مختلفة، للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل.