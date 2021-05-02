مؤلفة «لعبة نيوتن»: دور «بدر» له فلسفة معينة ستظهر خلال الأيام القادمة

أكدت مها الوزير، المشرفة على كتابة مسلسل «لعبة نيوتن»، أن المسلسل يدور حول شخصية «هنا» التي تركت شقتها بسبب انقطاع الكهرباء ونزلت للشارع «دي مش أحنا دي هنا وأحنا ماشين مع هنا».

وأضافت خلال مداخلة عبر تطبيق «زووم» مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «كلمة أخيرة» المذاع مؤقتًا عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن شخصية «هنا» تعاني من أزمة، مشيرة أنها بدأت تفقد التعاطف بعد ذهابها لحضانة الأطفال وانفعالها هناك.

وأشارت أنها من هذه اللحظة بدأت تشعر بالأزمة التي تعيشها خوفًا من تبديل الأطفال وأنها كانت تعاني من بعض المشاكل بسبب الولادة المبكرة في الغربة وحدها بالإضافة للمشاكل التي تعاني منها والتي ظهرت في أول حلقة.

وأوضحت أنها أجرت استشارات قانونية مع مستشارين في الولايات المتحدة الأمريكية وأن زواج «مؤنس» و«هنا» كان في المسجد بشكل شرعي فقط، وظهرت فتاة تهدده بأنها ستتسبب في سجنه نظرًا لأن القانون يمنع الزواج من اثنين في أمريكا، لافتة أنه لم يتزوجها بشكل قانوني ولكنه تزوجها شرعي بدون أوراق رسمية في أمريكا.

وتحدثت مها الوزير عن دور «بدر» والذي يؤديه الفنان سيد رجب، مشيرة أن دوره سيتضح خلال الأيام القادمة، وسيظهر سبب أفعاله مع «حازم» الذي يؤدي دوره الفنان محمد ممدوح، مؤكدة أنه يتعامل بفلسفة معينة مع «حازم» ومع «أمينة» والتي تؤدي دورها الفنانة عائشة بن أحمد.