أستاذ أوبئة: الناس رجعت تسلم وتبوس تاني.. أحنا في وباء وداخلين على ذروة

شدد الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، على ضرورة عمل حملات توعية بخصوص فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن الطواقم الطبية تحتاج لحملات توعية نخبوية أيضًا نظرًا لوجود تشكيك من جانب البعض في اللقاحات.

وقال «عنان» خلال مداخلة مع الإعلامي سيد علي، في برنامج «حضرة المواطن»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، إننا نحتاج حملات تثقيفية للأطباء عن آلية عمل اللقاح، مشيرًا أن المشاهد الدرامية لا توجد فيها أحد يرتدي كمامات، وأن هذه العادة غير موجودة على الشاشات الفضائية.

وأشار أن الأعراض تختلف في كل موجة عن الأخرى نظرًا لزيادة أعداد المصابين في كل موجة، لافتًا إلى أن الأعراض النادرة في الموجة الثانية مثل الطفح الجلدي واحمرار العين والأعراض العصبية مثل الصداع والأرق أصبحت منتشرة في الموجة الثالثة بأعداد كبيرة.

وأكد «عنان» وجود أعداد كبيرة من الشباب والأطفال مصابين بفيروس كورونا، وأن الأعداد بنفس النسبة في الموجة الماضية، ولكن زيادة أعداد الإصابات بشكل عام هي التي تسببت في زيادة أعداد الإصابات بين الأطفال والشباب.

وتابع «مفيش حد بعيد عن الفيروس خصوصا في الموجة دي، وأحنا في وباء وداخلين على ذروة الموجة التالتة، وده مش وقت تهاون في الإجراءات الاحترازية وده أكتر شهر المفروض نحافظ فيه، ولسه موصلناش للذروة كمان، إحنا لسه الأرقام هتزيد أكتر من كدة ولسه داخلين على عيد».

وشدد «عنان»، على أن الأعراض التي كانت نادرة في الموجة الأولى والثانية أصبحت منتشرة بشدة في الموجة الثالثة، مطالبًا بعمل غلق جزئي مع التوعية بأهمية الكمامات: «الناس رجعت تسلم وتبوس تاني والتوعية الفعلية أهم من الاجراءات حاليًا».