تحرير 238 محضر عدم ارتداء كمامة ورفع 150 شيشة في حملة ببني سويف

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف برئاسة اللواء وليد البيلي، عن تحرير 238 محضر عدم ارتداء كمامة للمواطنين، ورفع 150 شيشة من المقاهي في إطار الحملات التي تشنها الوحدات المحلية بمحافظة بني سويف، استجابة لتكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ الإقليم.

وأصدرت محافظة بني سويف عدة قرارات تتضمن التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، وتكثيف حملات المتابعة الميدانية الموسعة وتطبيق القانون على المخالفين لقرارات الحكومة، في إطار تنفيذ قرارات رئاسة مجلس الوزراء ضمن الخطة الشاملة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، وفي إطار الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين خلال أعياد الربيع.

وتضمنت قرارات محافظة بني سويف، إصدار الدكتور محمد هانى غنيم محافظ الإقليم، تعليمات مشددة لرؤساء الوحدات المحلية، والتى تقضي بأنه اعتبارا من السبت الموافق الأول من شهر مايو 2021، يتم غلق الحدائق والمتنزهات العامة على مستوى المركز والمدينة، ومنع إقامة أية تجمعات أو فعاليات أواحتفالات جماهيرية خلال أعياد الربيع وشم النسيم والعطلات التي أعلنت عنها الحكومة.

من جانبه أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية للمتابعة الدورية، للتأكد من تطبيق قرارات رئاسة مجلس الوزراء بشأن التزام المواطنين بالاجراءات الوقائية بأماكن التجمعات والخدمات، مناشداً جموع المواطنين بالالتزام بتنفيذ تلك القرارات حفاظا على صحتهم وصحة وسلامة ذويهم.