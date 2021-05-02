اشتراطات البناء وموعد إصدار التراخيص بمراكز الغربية.. اعرفها

أعلن محافظ الغربية الدكتور طارق راشد رحمي، اليوم الأحد، أن جميع أجهزة الدولة تبذل كل الجهود، من أجل وضع أسس لتقنين منظومة البناء بمختلف قرى ومراكز ومدن محافظات الجمهورية.

١ مايو بدء إصدار تراخيص البناء بحي ثان طنطا

أوضح محافظ الغربية أنه تم البدء في إصدار تراخيص البناء، وفق المعايير الجديدة بنطاق حي ثان طنطا فقط تجريبيا، لمدة شهرين، لحين تفعيل إصدار التراخيص على مستوى المراكز التكنولوجية بقرى ومراكز المحافظة، حسب الاشتراطات الجديدة في أوائل شهر يوليو المقبل.

1 يوليو بكل مراكز الغربية

وأشار محافظ الغربية أنه تم وضع آليات استئناف أعمال البناء للتراخيص السارية والسابق إصدارها، طبقا لتوجيهات وزير التنمية المحلية.

وكشف محافظ الإقليم أنه بناء على التعليمات الواردة من وزارة التنمية المحلية، تم إصدار القرار رقم 527 لسنة 2021، بإيقاف أي أعمال بناء غير حاصلة على شهادة استئناف أعمال من اللجنة الخاصة باستئناف الأعمال، على أن يتقدم صاحب الترخيص الراغب في استئناف الأعمال بطلب للحي أو المركز التابع له وفقا للنموذج المعد حديثًا.

محافظ الغربية يحدد الأوراق والاشتراطات المطلوبة وتوصيل المرافق من الهيئة

وشدد «رحمي» محافظ الغربية أنه لن يتم دخول أي مرافق لأي عقار من اليوم، ما لم يكن مرفقا بها شهادة المطابقة الصادرة من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

كما تضمن القرار أنه في حالة عدم وجود أي مخالفات بناء على تقرير لجنة مراجعة التراخيص يتم إصدار خطاب مؤمن لصاحب الترخيص باستئناف الأعمال.

وفي حالة وجود تقرير بوجود مخالفة أو وجود قصور في مستندات الترخيص يتم إعادة المعاينة، للتأكد من تلافي المخالفات حال إمكان تلافيها وعمل التعديلات المطلوبة على اللوحات أو المستندات حال وجود قصور فيها، وإخطار اللجنة العليا بذلك لإصدار شهادة الاستئناف لصاحب الترخيص من عدمه.

وأشار محافظ الغربية إلى ضرورة وضع صورة في مكان ظاهر بمدخل العقار ويحفظ بالأصل في الموقع عند السؤال عنه، وفي حاله عدم تصحيح المخالفة أو استكمال القصور في المستندات يتم عمل المحاضر اللازمة تجاه المخالف، طبقا لتقرير اللجنة ويمنع من استئناف الأعمال.

إصدار تراخيص البناء بالقرى والتوابع والعزب وفقًا لأحكام القانون رقم 119

وكشف محافظ الغربية أن أعمال البناء بالقرى مستمرة، حيث يتم إصدار تراخيص البناء بالقرى، التوابع، والعزب، وفقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2088، ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والاشتراطات البنائية السارية، والقواعد المنظمة خلال الفترة المقبلة.