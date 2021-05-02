حافز شهري جديد للمعلمين والموجهين من يوليو: يصل لـ670 جنيها

كشف البيان المالي لمشروع موازنة العام المالي 2021 - 2022، عن نية الحكومة تحسين دخول الموجهين والمعلمين بمرحلة رياض الأطفال حتى الصف الرابع الابتدائي، اعتباراً من أول يوليو المقبل.

2.5 مليار جنيه للحافز

ووفقاً لمشروع الموازنة الجديدة، والذي حصلت عليه «الوطن»، وأرسلته الحكومة قبل أسابيع إلى مجلس النواب لمراجعته، فإن مخصصات الباب الأول: الأجور تضمنت تمويلاً بنحو 2.5 مليار جنيه، لصالح تحسين دخول الموجهين والمعلمين بمرحلة رياض الأطفال حتى الصف الرابع الابتدائي، اعتبارًا من العام المالي المقبل، والذي يبدأ في أول يوليو 2021.

من رياض الأطفال حتى الصف الرابع الابتدائي

وبحسب المخصصات المرصودة من قبل وزارة المالية لهذا البند، فإن استفادة كل معلم بمرحلة رياض الأطفال حتى الصف الرابع الابتدائي، ستصل إلى 670 جنيهًا شهرياً قبل الضرائب.

1.5 مليار جنيه إضافية

المبالغ التي ستصرف للمعلمين لتحسين دخولهم تأتي تحت بند «حافز تطوير التعليم قبل الجامعي» وقد كان إجماليها العام المالي الحالي مليار جنيه، قبل أن تضيف وزارة المالية 1.5 مليار جنيه أخرى، ليصبح إجمالي المبالغ المخصصة 2.5 مليار جنيه، بحسب مشروع الموازنة الجديد.

وتعتزم الحكومة تنفيذ حزمة من القرارات لتحسين دخول موظفي الجهاز الإداري للدولة، تدخل حيز التنفيذ أول يوليو المقبل ويكون لها بالغ الأثر على موظفي الجهاز الإداري للدولة من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين، حيث تشمل زيادة أجور وبدلات وحوافز وعلاوات الموظفين، اعتباراً من بدء العام المالي الجديد.

تضم القرارات المرتقبة، منح الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي بحد أدني 75 جنيهًا شهرياً ودون حد أقصى، ومنح العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 13% من المرتب الأساسي بحد أدني 75 جنيهًا شهرياً ودون حد أقصى.