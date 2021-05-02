النائب هاني العسال يقترح تطوير «المحليات» لكيانات اقتصادية

اقترح المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، تطوير المحليات إلى كيانات اقتصادية بحيث لا تشكل عبئا على الدولة موضحا أن هناك نظم إدارة جديدة تتم من خلال الإدارة الذكية، إلى جانب تطوير المحليات فى مصر سيكون له أثر كبير فى دعم خطة الدولة للتنمية الشاملة.

وأضاف «العسال»، أن التنميه الاقتصادية المستدامه أصبحت تمثل هدفًا رئيسيًا تسعى إلى تحقيقه كافة الأنظمة الاقتصادية والحكومات في كافة الدول النامية والمتقدمة على حد سواء، حيث إن المجتمع المحلي له دور في تحقيق وتنفيذ رؤية الدولة المصرية في تحقيق التنميه الاقتصادية المستدامة من خلال تحقيق التنميه المحليه في كافه المجتمعات المحليه في مصر، مشيرًا إلى أنه يعد بمثابه الأساس الرئيسي لتنفيذ وتحقيق التنميه الاقتصادية المستدامه في كافه المحافظات والإدارات المحليه في مصر، وهو ماقد يكون سببا في التعجيل بتنفيذ وتحقيق التنميه الاقتصادية المستدامه علي مستوي الدوله بشكل عام، فعلي دعائم وأركان التنميه المحليه تنهض وتنمو وتتحقق التنميه الاقتصادية المستدامه علي مستوي الدوله بشكل عام.

وشدد «العسال»، على ضروره الاهتمام بالمجتمع المحلي المصري في كافه المجالات السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه، بالإضافة الي ضروره التركيز علي تحقيق التنميه البشريه علي الصعيد المحلي، بما ينعكس علي أداء وعمل الكوادر والقيادات التي تعمل داخل الوحدات المحليه، وان تكون قادره علي مواكبه تطورات التغير التكنولوجي السريع الحادث في العالم الآن، بما ينعكس على أن تصبح المحليات في مصر قيمه مضافه للاقتصاد المصري وتصبح شريكا رئيسيا في تحقيق التنميه الاقتصادية المستدامه لمصر.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه يجب البحث عن أطر التكامل الاقتصادي ليس فقط بين كل محافظه وغيرها من المحافظات، وإنما أيضا داخل الكيانات الاقتصادية التي تمثلها المحافظة نفسها بما يدعم خطط التنمية الاقتصادية داخل وخارج المحافظة نفسها، على أن يتم ذلك داخل الاطار الاقتصادي العام الذى تحدد السياسة الاقتصادية العليا للدولة.

وأردف، «يجب توجه كل محافظة نحو إيجاد سبل جديدة لتعزيز مواردها الذاتية لاستخدامها فى التمويل، سواء عن طريق استغلال ميزة ذاتية تتميز بها المحافظة، وكذلك خلق فرص الاتصال والتواصل بين المحافظات المتجاورة، والتنسيق بين كافة الاقاليم الاقتصادية على الصعيد المحلى بما يخدم رؤية مصر نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وكذلك ضرورة الاهتمام بانتقاء القيادات المحلية على كافة المستويات ودعمهم ماديًا ومعنويًا، وكذلك عقب اجراء انتخابات المحليات القادمة، فإن ذلك يتطلب ضرورة تفعيل السلطة الرقابية للمجالس الشعبية المحلية، وكذلك التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والمجالس المحلية الشعبية في الاختصاصات والسلطات».