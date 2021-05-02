ماذا تفعل الحرارة المرتفعة في المحاصيل؟.. خبير زراعي يوضح

تتعرض الزراعات الصيفية لكثير من المشكلات والتحديات بسبب تعرضها للموجات الحارة أو شديدة الحرارة، وتزيد لو كانت هذه المحاصيل في مراحل حرجة من عمر النبات، كالتي ما بعد الإنبات أو الشتل ومرحلتي التزهير والإخصاب وبداية العقد.

يقول الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز تغير المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الارتفاع الكبير في درجات الحرارة يتسبب في ارتباك للحالة الفسيولوجية للنبات، بسبب الاختلاف المفاجيء في الشحنات الخاصة بعمليات الامتصاص، ومن مظاهرها ارتباك لعمليات امتصاص العناصر والبناء الضوئي بسبب زيادة البخر والنتح الفجائي، موضحا أن الارتباك الأكبر في إفراز وحركة الهرمونات النباتية.

وأضاف «فهيم» أن ذلك يزيد بالتبعية إفراز هرمون «الايثلين»، وهو عبارة عن غاز يتكون نتيجه للتفاعلات البيولوجية في النبات، وينطلق في الأنسجة النباتية؛ وإذا تعرضت الأخيرة لهذا الهرمون فإنه يحدث تفاعلات معينة تؤدي إلى تغيرات في النمو، واستجابات فسيولوجية معينة في النبات، منها وأهمها التساقط غير الطبيعي للثمار، وفي أثناء فترات التقلبات المناخية وزيادة درجات الحرارة تقوم كثير من النباتات بوظائفها الحيوية في ساعات الصباح الباكر، ويستغل ذلك في إجراء كل العمليات الزراعية الضرورية في هذا التوقيت من رش وتسميد وري وخلافه.

أهم التوصيات الزراعية

ويؤكد «فهيم » أهمية ضمان وجود رطوبة أرضية كافية لتعويض النبات بإجراء ريات سريعة، قبل بدء أي موجة حارة مع قصر الفترة بين الريات، على أن يكون الري فقط في الصباح الباكر أو ليلا، والابتعاد تماما عن الري وقت الظهيرة أو في أثناء النهار بصفة عامة.

وأوضح رئيس مركز تغير المناخ، أنه قبل وبعد انتهاء الموجة يتم الرش بمحفزات النمو والأحماض الامينية الحرة، خاصة حمض برولين وهيدروكسي برولين والعناصر الصغرى، خاصة الحديد والمنجنيز والزنك وسليكات البوتاسوم، وماغنسيوم فوسفيت أو بوتاسيوم فوسفيت (1 لتر للفدان)، يلي ذلك بحوالي 5 أيام إجراء رشة بالزيوت المعدنية الصيفية أو الصابون البوتاسي، والابتعاد تماما هذه الفترة عن الرش بالمبيدات الكيماوية الجهازية؛ لأنها تعمل على استنزاف أكبر لطاقة النبات.

ولفت الدكتور محمد علي فهيم، إلى ضرورة رش الثمار (فقط) بمحلول مخفف من الجير المطفي بمعدل 20جم/لتر (2%)، وخاصة للثمار المتواجدة في جانب الشجرة القبلي والشرقي والغربي (المعرضة للشمس)، ويمكن الرش بمحلول «بيورشات»، المتكون من كربونات الكالسيوم أيضا.