حظك اليوم الاثنين 3-5-2021 برج الحمل على الصعيدين المهني والعاطفي

يأخذ مولود برج الحمل دائمًا المبادرة في عمل أي مهام بين أصدقائه، لكونه يحمل صفة القائد بداخله.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر بمنزلك الحادي عشر يدفعك لتنمية أعمالك ويمدك بروح المرح وتعبر جيدا عن نفسك.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

اليوم مناسب للانفتاح والالتقاء بأشخاص تحبهم وتقترب منهم.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل المطربة جوليا بطرس، ويوافق تاريخ ميلادها 1 أبريل.