«التعاون الإسلامي» تدين الممارسات الإرهابية للحوثيين ومن يمدهم بالمال

أعربت منظمة «التعاون الإسلامي»، اليوم، عن إدانتها واستنكارها الشديدين للمحاولات العدائية الحوثية الفاشلة بإطلاق صاروخين باليستيين وطائرات مسيرة مفخخة بطريقة متعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في السعودية.

وأكد الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، في بيان اليوم، إدانة «التعاون الإسلامي» للممارسات الإرهابية التي يرتكبها الحوثيون ومن يمدهم بالمال والسلاح، والتي تعتبر جرائم حرب، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس».

«العثيمين» يجدد وقوف المنظمة وتضامنها مع السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها

وجدد العثيمين، وقوف المنظمة وتضامنها مع السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية «التحالف العربي»، أعلن في وقت سابق، اعتراض وتدمير 3 طائرت مسيرة مفخخة وصاروخين باليستيين أطلقت تجاه السعودية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وكانت وزارة الدفاع اليمنية، أعلنت أمس الأحد، مقتل وإصابة العشرات من الحوثيين، في قصف جوي نفذه تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، «التحالف العربي» على محافظة مأرب الواقعة في شرقي البلاد.

وتشهد محافظة مأرب، منذ أكثر من 3 أشهر، معارك محتدمة بين الجيش الوطني اليمني والحوثيين، على إثر إطلاق الحوثيين حملة عسكرية للسيطرة على مركز المحافظة.