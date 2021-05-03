لضمان 50% إشغال.. حملات مفاجئة على الفنادق والمطاعم السياحية بالمنيا

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا حملات مفاجئة على عدد من الفنادق والمنشآت السياحية في نطاق المدينة، خلال الساعات الماضية، للتأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا، ومتابعة الالتزام بنسبة إشغال لا تتجاوز 50% من طاقتها الاستيعابية، والتأكد من الالتزام بارتداء الكمامات ومسافات التباعد الاجتماعي.

وفي الغضون، التقى رئيس مركز ومدينة المنيا، محمد صلاح، أهالي عدد من المصابين بفيروس كورونا، أثناء تواجدهم أمام مستشفى الحميات، بحي جنوب المدينة، للاطمئنان على ذويهم، وتقديم الدعم الكامل لهم، مؤكداً اهتمام الدولة، وعلى رأسها رئيس الجمهورية، بسلامة المواطنين، وتقديم الخدمات الصحية لهم، داعياً الله عز وجل أن يشفي مرضاهم، ويعجل لهم الشفاء، وأن يجمعهم بأهاليهم في أقرب وقت ممكن.

وفي وقت سابق، أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا عن فض فرح شعبي، وغلق ورشة ميكانيكا، في حملات شملت أحياء غرب وجنوب المدينة، لعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية منعاً لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وقاد رئيس مركز ومدينة المنيا حملة لمتابعة تطبيق قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، تم خلالها المرور على المحال التجارية والأسواق والمقاهي، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة كورونا.

وأكد رئيس المركز على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامات، والالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي الآمنة، ووجه بفض أحد الأفراح الشعبية بحي غرب المدينة، لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وكذلك غلق أحد ورش الميكانيكا بحي جنوب المدينة، لمخالفة مواعيد الغلق التي أصدرها رئيس مجلس الوزراء، والتي تم تطبيقها اعتباراً من يوم السبت الماضي.