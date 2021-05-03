فرق «دعم ضريبي» متنقلة لصغار الممولين بالمحافظات: تجاوب ومبادرة وتسجيل

مع بداية إلزام الأشخاص الطبيعيين «الأفراد» بتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا هذا العام، انعكست توجيهات الدكتور محمد معيط وزير المالية، بتنمية الوعي الضريبي لدى الممولين بشتى السبل، في العديد من المسارات بعضها يُركز على توظيف الإعلام بمختلف وسائله المرئية والمسموعة والمقروءة، ومواقع التواصل الاجتماعي، بينما يركز البعض الآخر على الانتقال الميداني لفرق الدعم الفني إلى صغار الممولين، للتوعية بمزايا «الإقرارات الإلكترونية»، وكيفية تسجيلها، وإطلاق التحذيرات من الوسطاء المجهولين سواءً في مكتبات أو أكشاك أو «عرض حالجية السوشيال ميديا» وغيرهم ممن حاولوا استغلال الممولين، وبيان إمكانية سداد الضريبة المستحقة إلكترونيًا باستخدام بطاقات «ميزة، فيزا، ماستر كارد» وفقًا للحد الأقصى المسموح به ببطاقة كل ممول، أو السداد عبر منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني.

وفي هذا التقرير، استعرض المرصد الإعلامي الضريبي الذي يُعده المكتب الإعلامي لوزارة المالية، نتائج جهود فرق الدعم الفنى المتنقلة بمصلحة الضرائب التي جابت القرى والمدن، استهدافًا لصغار الممولين بالمحافظات من أجل توعيتهم ومساعدتهم فى تسجيل إقراراتهم إلكترونيًا، الذين ضربوا أروع الأمثلة في حب مصر والالتزام الضريبي، وأبدوا تجاوبًا ملحوظًا، وتعاونًا ملموسًا، وحرصًا متزايدًا على أداء حق الدولة، حيث بادروا بتسجيل إقراراتهم إلكترونيًا، خاصة بعدما أدركوا أهمية منظومة الإقرارات الإلكترونية في توفير المعلومات الدقيقة والفورية، التي تضمن سرعة الانتهاء من إجراءات الفحص الضريبي، وتحقيق العدالة الضريبية، بعيدًا عن التقديرات الجزافية، وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، لتحصيل مستحقات الدولة، وأدركوا أيضًا أن الامتناع عن تقديم الإقرارات الضريبية خلال الفترة المُحددة، يُعد أحد حالات التهرب الضريبي.

أكّد القائمين «الوعي الضريبي الميداني» الذين انطلقوا في قوافل الدعم الفني المتنقلة بالمحافظات، أنَّهم استطاعوا الوصول لأصحاب محلات البقالة والخضار والفاكهة و«السرجة» وسائقي التاكسي، ووجدوا تعاونًا ملموسًا وحرصًا متزايدًا على ارتياد المنظومة الإلكترونية لأداء الضريبة المستحقة عليهم.

وقالت سناء عبدالمنعم، رئيس الإدارة المركزية للحاسب الآلي بقطاع المعلومات بمصلحة الضرائب: «فكرنا خلال الموسم الضريبي للأشخاص الطبيعيين 2021، الذي انتهى بنهاية مارس الماضي، في النزول إلى الشوارع والميادين للوصول إلى الممولين البسطاء بشتى المحافظات وتوعيتهم ومساعدتهم في تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا»، لافتة إلى أنَّ فرق الدعم الفني المتنقلة التى جابت المدن والقرى كانت متكاملة ومتخصصة حيث تضم مجموعة من أكفأ العاملين بمصلحة الضرائب، وتسعى لمساعدة البسطاء مجانًا.

وأشار طارق فرج مدير عام التوعية والإعلام والعلاقات العامة بمصلحة الضرائب، إلى أنه لأول مرة هذا العام يتم إلزام الأشخاص الطبيعيين بتسجيل إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا، مما استوجب انطلاق فرق الدعم الفنى المتنقلة إلى الميادين والشوارع والأحياء والقرى والنجوع لشرح خطوات تقديم الإقرار الضريبي إلكترونيًا، موضحًا أنَّ المواطنين رحبوا بفرق الدعم الفني، وكانوا متعاونين وتفاعلوا معهم بشكل كبير، وجسدوا حبهم لبلدهم والتزامهم الضريبي في سرعة ارتياد المنظومة الإلكترونية لأداء حق الدولة؛ فهذه سيدة في الخمسينيات من عمرها توجهت لمنزلها لإحضار أوراقها، واستعانت بـ«فرسان الدعم الفني الميداني» بمصلحة الضرائب في تقديم إقرارها الضريبي إلكترونيًا؛ بما يعكس نجاحنا في التصدى إلى الوسطاء المجهولين بالأكشاك أو المكتبات أو «عرضحالجية السوشيال ميديا» الذين حاولوا استغلال البسطاء بغرض مساعدتهم في تقديم الإقرارات الإلكترونية مقابل مبالغ مالية.

وقال ماهر محمد، عضو فرق الدعم الفني بالضرائب، إنَّ حملات التوعية بمصلحة الضرائب نجحت في كسب ثقة البسطاء، الذين استهدفناهم من أصحاب محلات الخضار والفاكهة، والبقالة، والخراطة، وغيرهم، لمساعدتهم مجانًا فى تسجيل إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا، وسداد الضريبة من خلال المأمورية التابع لها، أو عن طريق «الفيزا» عبر البوابة الرسمية لمصلحة الضرائب بالإنترنت.

وأوضحت أماني جابر، عضو المكتب الفني لرئيس قطاع المعلومات بالضرائب، أنَّ صغار الممولين من سائقي التاكسي، وأصحاب محلات البقالة، وغيرهم كانوا ملزمين خلال هذا العام بتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا، مما تتطلب توعيتهم وكل البسطاء من الأشخاص الطبيعيين في الريف والمدن، وقد نجحنا بالفعل في إقناع الكثيرين بالتسجيل الإلكتروني لإقراراتهم بعيدًا عن مخاطر اللجوء إلى وسطاء مجهولين وتداول الرقم السرى لكل منهم، مؤكدة أن بورسعيد، والمنيا، وأسيوط، والقليوبية، كانت أكثر المحافظات تفاعلًا خلال موسم الإقرارات الضريبية، وقد أبدى صاحب ورشة ميكانيكا بالقليوبية سعادته بنزول فرق الدعم الفني إلى مقره ومساعدته مجانًا في تقديم إقراراه إلكترونيًا.

قالت أسماء أحمد السيد، عضو فرق الدعم الفني بالضرائب،: توجهنا فى البداية إلى حى السيدة زينب بالقاهرة؛ للتواصل مع الممولين البسطاء، ومساعدتهم مجانًا، وقد تجاوب معنا المواطنين، فهذا صاحب محل «سرجة» أبدى حرصًا متزايدًا على تسجيل إقراره إلكترونيًا للإسهام فى إنجاح المنظومة الجديدة التى تضمن حق الدولة، وتحقيق العدالة الضريبية.

فيما أكّد محمود أمين، عضو فرق الدعم الفني بالضرائب: «ذهبنا إلى المواقف العامة والطرق الرئيسية؛ للتواصل مع الممولين البسطاء، وتوجهنا أيضًا إلى نقابة المهن التمثيلية وساعدنا أصحاب الأدوار الثانوية بالسينما فى تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا».

وتابع هاني خليفة، مهندس شبكات بالضرائب، «نجحنا فى القضاء على مخاوف بعض البسطاء من تسجيل الإقرارات الضريبية إلكترونيًا بإيضاح مزايا التحول الرقمى لهم وللدولة والمجتمع».

أوضح محمود أبو دنيا، عضو فرق الدعم الفنى بالضرائب، أنَّ فرق الدعم الفني الميدانى تمكّنت من التواصل مع مختلف الممولين البسطاء بالمحافظات ومساعدتهم فى تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا.