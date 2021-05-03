مدير مجمع الأهرام الاستهلاكي: أسعارنا أقل من الخارج 25% (فيديو)

قال محمد كمال مدير مجمع الأهرام الاستهلاكي بمنطقة أحمد عرابي التابع لوزارة التموين، إن المجمعات الإستهلاكية الوقت الحالي تقوم بدور كبير جدا عن طريق الشركة القابضة ووزارة التموين لتوفير جميع الأصناف والسلع الإستهلاكية والأساسية، سواء الوقت الحالي بموسم شهر رمضان والأعياد للمسلمين والمسيحيين، كاشفا أن المجمعات الإستهلاكية وفرت الرنجة من أجود أنواع الرنجة والأسماك الطازجة، والأسماك الطازجة والمجمدة، والأسماك المملحة من رنجة وفسيخ، موضحا أن كيلو الرنجة بالمجمعات الإستهلاكية يصل لـ 35 جنيه وأسماك مجمدة تبدأ أطباقها من 400 جرام، ويبدأ بـ25.5 جنيه.

وأضاف كمال، خلال حديثه عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن المجمعات الإستهلاكية توفر كافة الأسماك بكافة أنواعها وأحجامها وأسعارها، كاشفًا عن أن المجمعات الإستهلاكية بها كميات كبيرة من الكعك لكي يكون بمتناول الجميع بأسعار تقل عن السوق، ليس أقل من 25%، حيث يبدأ سعر كيلو الكعك من 65 جنيهًا والبسكويت يبدأ من 65 لـ70 جنيهًا، والغريبة من 75 لـ80 جنيهًا، والبيتي فور المشكل بجميع أنواعه يبدأ من 80 لـ75 جنيهًا، وكل هذا توفره الدولة.

وشدد كمال على أن الدولة تقوم بدور كبير جدا ومجهود كبير لتوفير كافة السلع واحتياجات المواطنين، حيث تفتح المجمعات الإستهلاكية في مواسم الأعياد والمناسبات من الساعة 9 صباحا حتى الرابعة مساءً، وليلا من الساعة 8 ونصف للساعة 11 مساءً.

وأشار إلى أن قرارات مجلس الوزراء والاجراءات الاحترازية ومنع التجمعات في المتنزهات والحدائق العامة مع التزامن بشهر رمضان يقل الإقبال على الشراء صباحا ولكن يتزايد ليلا، مؤكدًا أن كافة السلع الغذائية والأصناف متوفرة، ويتم التأكيد على التزام جميع المتواجدين بالمجمعات الاستهلاكية الالتزام بالاجراءات الاحترازية.