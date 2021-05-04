الأرصاد تكشف حقيقة سقوط الأمطار في إجازة عيد الفطر

تصدر هيئة الأرصاد الجوية تنبؤات بحالة الطقس تصل إلى 6 أيام مقبلة، ترصد خلالها التغيرات المناخية، إلا أن تساؤلات كثيرة وصلت إلى هيئة الأرصاد الجوية حول «وجود حالة جوية ممطرة خلال أيام عيد الفطر المبارك»، وهو ما أجابت عنه الهيئة في بيان لها نشرته، مؤكدة أنه من السابق لأوانه الإعلان عن حالة الطقس خلال عيد الفطر المبارك، خاصة أن الربيع هو فصل التغيرات الجوية الحادة، ولذلك فإنه من المبكر الإعلان عن حالة الطقس خلال العيد.

الأرصاد: من المبكر التنبؤ بطقس العيد والتغيرات واردة

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه «دائما ما تصدر الهيئة العامة للأرصاد الجوية تنبؤاتها لمده 6 أيام قادمة وتحرص دائما علي تحديثها تبعا لتغيرات النماذج العددية وخاصة في فصل الربيع لأنه فصل التغيرات الحادة والسريعة لذلك من المبكر الحديث عن التفاصيل الحالة الجوية خلال أيام العيد حاليا، وخاصة إن الحالة يفصلها حوالي 9 أيام تقريبا وهي فترة تعتبر بعيدة والتغيرات واردة بشكل كبير لذلك سيتم موافاتكم تفصيليا بكل ما هو جديد حيال ثبوت النماذج العددية وضمان إصدار تنبؤ بدقة عالية».

حالة الطقس في مصر يوم الثلاثاء

ومن جهة أخرى، أعلنت الهيئة عن تواصل الارتفاع في درجات الحرارة، ويكون الطقس شديد الحرارة خلال الثلاثة أيام المقبلة على معظم أنحاء الجمهورية، حيث من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة على القاهرة 40 درجة كما تصل درجات الحرارة على جنوب البلاد إلى 43 درجة مع نشاط رياح على مناطق متفرقة، وعن طقس الثلاثاء، أكدت أنه يسود أجواء شديدة الحرارة خلال ساعات النهار على القاهرة والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد ويصبح معتدلا ليلا.