وفاة مدير أعمال عبدالباسط حمودة.. والمطرب الشعبي ينعاه: ابني

أعلن الملحن رامي بيجو عن وفاة رأفت البرنس، مدير أعمال المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة.

وكتب بيجو عبر حسابه على «فيس بوك»: «إنا لله وإنا إليه راجعون، صدق الله العظيم، توفي إلى رحمة الله الأخ الغالي جدا جوا قلبي رافت البرنس مدير أعمال عبد الباسط حمودة، ألف رحمة ونور عليك، والله كنت أجدع وأطيب وأحن خلق الله ربنا يصبر ابنك وبنتك وأم محمد وكل حبايبك اللي كانت بتحبك مع السلامة يا صاحبي وأخويا الكبير وحبيب قلبي، وخالص عزائي لوالدي والأب الروحي ليا النجم عبد الباسط حمودة وأولاده، والدفنة في صلاة الضهر فى القليوبية سريقوس، والعزاء فى الدويقة مسجد الحصري بعد صلاة العشاء ادعوا له بالرحمة والغفران».

وعلق عبد الباسط حمودة على منشور بيجو كاتبا: «إنا لله وإنا إليه راجعون كان ابني مش مدير أعمالي ربنا يرحمه».