الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة.. ونشاط للرياح على بعض المناطق

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل طقس الثلاثاء، حيث يكون شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء والمناطق الجنوبية، حار على السواحل الشمالية.

وأضافت الهيئة أن الطقس يكون معتدلا على كل الأنحاء خلال ساعات الليل، وتكون الظاهرة الأكثر تأثيرا هي نشاط للريح على مناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وتسجل القاهرة 40 - 23 درجة، السواحل الشمالية 34 - 20، جنوب سيناء 39 - 26، المناطق الجنوبية 43 - 28.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية، أعلنت حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة خلال الفترة من الثلاثاء 4 مايو إلى الأحد 9 مايو 2021، حيث يستمر ارتفاع درجات الحرارة على الأنحاء كافة إلى مستويات قياسية وتبلغ ذروتها يوم الأربعاء حيث تصل إلى 43 درجة جنوب الصعيد، حيث يكون الطقس شديد الحرارة خلال الثلاثة أيام المقبلة على معظم أنحاء الجمهورية.

ويسود طقس حار نهارا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يكون معتدلا ليلا على كل أنحاء البلاد.

أما يوم الجمعة 7 مايو فيحدث انخفاض مؤقت في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ليسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد نهارا، معتدل ليلا على كل الأنحاء.

كانت هيئة الأرصاد الجوية قد أعلنت أنه من الممكن تخفيف الملابس بحيث لن تنخفض الحرارة بشكل كبير مرة أخرى.