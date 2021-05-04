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محمود مسلم

  ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار جسر المترو بالمكسيك إلى 20 قتيلا

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أ ش أ
10:17 ص | الثلاثاء 04 مايو 2021
حادث المكسيك

حادث المكسيك

أعلن مسؤولون في المكسيك، قبل قليل، ارتفاع حصيلة ضحايا حادث انهيار جسر علوي لأحد خطوط المترو في العاصمة مكسيكو سيتي، إلى 20 قتيلاً على الأقل، فضلاً عن إصابة عشرات آخرين.

وذكرت قناة «إيه بي سي» الأمريكية، في تقرير لها مساء أمس الاثنين، صباح اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة، أن الحادث أسفر عن إصابة 70 شخصاً على الأقل، وأوضحت أن الحادث وقع ليلاً، أثناء مرور أحد قطارات المترو أعلى الجسر، مما أدى إلى سحق العديد من السيارات أسفله.

وأكدت سلطات الحماية المدنية في المكسيك، أن عمليات الإنقاذ لا تزال جارية، مشيرةً إلى أنه جرى نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج، موضحة أن بينهم 7 في حالة خطيرة.

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