الفنان عماد محرم يتعرض لأزمة صحية.. حجزه بغرفة العناية المركزة

يمر الفنان عماد محرم بأزمة صحية استدعت نقله لإحدى المستشفيات بمدينة السادس من أكتوبر، بعد شعوره بآلام حادة في عضلة القلب، وعدم القدرة على التنفس وانخفاض نسبة الأكسجين.

حجز عماد محرم بالعناية المركزة بأحد مستشفيات العزل

وقالت داليا زوجة الفنان عماد محرم لـ«الوطن»، إن الفنان الكبير وضع منذ 3 أيام داخل غرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات العزل بأكتوبر، للاشتباه في إصابته بفيروس كورونا، بعد انخفاض نسبة الأكسجين لـ72%.

مسحتا كورونا الأولى والثانية لـ عماد محرم سلبية حتى الآن

وأضافت «داليا» أن زوجها الفنان عماد محرم وضع حاليًا على جهاز التنفس خصوصًا وأن عضلة القلب «تعبانة» جدًا، وحدث بها ارتفاع ملحوظ مع انخفاض نسبة الأكسجين، الأمر الذي تسبب في نقله سريعًا للمستشفى، وحجزه بالعناية المركزة.

وفيما يخص إصابته بفيروس كورونا، قالت «داليا» إنه أجريت له مسحتين، وجاءت سلبية في كل مرة، وستجرى الثالثة مساء اليوم، وفي حال سلبيتها سينقل من مستشفى العزل أو لغرفة عناية أخرى، بعيدًا عن الخاصة بالمصابين بكورونا، وحسب مايراه الأطباء في كل حال حتى تستقر عضلة القلب وينتظم الأكسجين.

واشتهر الفنان عماد محرم بتقديم عددا من الأعمال الفنية، خصوصًا أدوار الشر، ومن أشهرها فيلم العفاريت مع عمرو دياب ومديحة كامل، وتجسيده شخصية المجرم شمندي، الذي تسبب في قتل الكاتعة.