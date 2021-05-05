«بغرض السرقة».. إحالة النجار المتهم بقتل «عجوز بولاق» للجنايات

قُتلت داخل منزلها، ولم يرحمها القاتل رغم كبر سنها، فهي عجوز في العقد السابع من العمر، وجدها أحد أقاربها غارقة في دمائها داخل المنزل، بعدما حاول الاتصال بها أكثر من مرة ولم ترد، زارها ليطمئن عليها، إلا أنه فوجئ بها قتيلة داخل منزلها في منطة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، ولم يكن أمامه سوى إبلاغ الجهات الأمنية.

الأمن في مسرح الجريمة للتحقيق

بعد تلقي الأجهزة الامنية في محافظة الجيزة بلاغًا يفيد بمقتل سيدة عجوز داخل منزلها في منطقة بولاق الدكرور، انتقلت قوة من قسم شرطة بولاق الدكرور إلى موقع الحادث، لتجد السيدة قد لفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصاباتها، حيث طعنها القاتل 4 طعنات نافذة بمناطق متفرقة من جسدها، وأن أحد أقاربها هو من اكتشف الواقعة بعدما حاول الاتصال بهما ولم ترد عليه.

آخر من دخل منزل المجني عليها قبل مقتلها كان «نجار»

أجرت الأجهزة الأمنية تحرياتها حول الواقعة للكشف عن ملابساتها، وتوصلت التحريات إلى أن نجار كان موجود في منزل القتيلة قبل مقتلها، لاصلاح بعض الأعطال، إلا أن النجار اختفى بعد وقوع الجريمة دون أن يعرف أحد مكانه.

قوات الأمن تلقي القبض على الجاني

بعد تقنين الإجراءات ألقت الأجهزة الأمنية القبض على النجار، وبتضييق الخناق عليه، اعترف بجريمته، وقال: إنه قتل المجني عليها بغرض السرقة، ليتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

إحالة المجني عليه للجنايات

عقب الانتهاء من التحقيقات مع المتهم، تسلمت النيابة العامة تقرير الطب الشرعى الخاص بالضحية، وتحريات المباحث النهائية، بشأن الواقعة، وتمت إحالة المتهم للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات، ونسبت إليه تهمة القتل العمد المقترنة بالسرقة، ومن المقرر تحديد جلسة للمتهم خلال الشهر الجاري.