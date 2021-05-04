رئيس «الشيوخ» يهنئ الأعضاء بعيد الفطر ويرفع الجلسات حتى 17 مايو

رفع المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة البرلمانية المنعقدة الآن، على أن يعاود الانعقاد في 17 مايو المقبل عقب إجازة عيد الفطر المبارك، كما هنأ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، الأعضاء بقرب عيد الفطر المبارك.

وكان المجلس وافق نهائيا فى جلسته العامة المنعقدة اليوم، على تعديلات قانون نقابة المهندسين، حيث ألزم المجلس نقابة المهندسين في وء التعديلات بإعداد مشروع لتعديل النظام الداخلي للنقابة خلال 3 أشهر.

وتنص المادة الثانية على أن يلتزم مجلس النقابة بإعداد مشروع تعديل النظام الداخلي للنقابة خلال تسعين يومًا من تاريخ العمل بهذا القانون، ويصدر هذا النظام بقرار من وزير الموارد المائية والري، والمادة الثالثة: تستبدل بعبارة «وزارة الري» عبارة «وزارة الموارد المائية والري» أينما وردت بالقانون رقم (66) لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين.

والمادة الرابعة: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

كما وافق المجلس على تحديد موارد صندوق المعاشات والإعانات بنقابة المهندسين.