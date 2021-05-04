عاجل.. وفاة شاب أمام باب مسجد بسبب شدة الحرارة في قنا

عثر أهالي مركز أبوتشت، ، على جثة شاب مجهول الهوية، اليوم الثلاثاء، أمام مسجد الشيخ «مياس»، بمدينة أبوتشت.

كان اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، تلقى إخطارا يفيد بالعثور على جثة شخص أمام أحد المساجد، وبحسب مصدر أمني لـ«الوطن»، تم نقل جثة الشاب، متوفى نتيجة هبوط في الدورة الدموية، إلى مشرحة مستشفى أبوتشت، مشيرا إلى أن هذا الرجل أغمي عليه في الشارع، نظرا لشدة حرارة الجو، ولا توجد شبهة جنائية، وهو ما أكده مصدر طبي.

وأكد المصدر أنه تحرر محضرا بالواقعة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مناشدا المواطنين ومن يتعرف عليه التوجه إلى مشرحة أبوتشت للتعرف عليه، حيث أنه لا يوجد معه أوراق ثبوتية.

يذكر أن محافظة قنا، تشهد ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة، ما دفع المواطنين إلى عدم الخروج في وقت الظهيرة نظرا لشدة أشعة الشمس.