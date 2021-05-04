فرعوني وقبطي وإسلامي.. أسبوع احتفالات المصريين

أسبوع مليئ بالاحتفالات.. هكذا عاش المصريون الأسبوع الحالي، حيث جدول الأعياد كامل العدد ليعبر عن الانتماءات التي تنسج تلقائيا بابتسامات أهلها، فتتنوع الاحتفالات الفرعونية والقبطية الإسلامية ويظل الإنسان المصري المحب للفرح واحدا يهنئ إخوته ويتلقى تهانيهم.

العشر الأواخر من رمضان

بدأ الأسبوع ببداية العشر الأواخر من شهر رمضان 2021 أي من مغرب يوم السبت الموافق 19 رمضان، حيث مرت أولى ليالي العشر الأواخر وفي يوم الأحد كان أولى الليالي الوترية والتي توافق ليلة 21 من رمضان، ثم الثلاثاء 4 مايو والتي توافق ليلة 23 من رمضان، ثم الخميس 6 مايو والتي توافق ليلة 25 رمضان، والسبت 8 مايو ليلة 27 من رمضان والتي يظن كثيرون أنها توافق ليلة القدر، والإثنين 10 مايو ليلة 29 من رمضان.

سبت النور والكحل «الحراق»

بدأ الأسبوع بيوم سبت النور الذي يحتفل فيه المصريون كل على طريقته، فالمسيحيين يفطرون بعد صيام دام 55 يوما ويحيون بعضهم ومع بعض المسلمون عادات تعود لمئات السنين بوضع الكحل الحار على أعينهم، وهي العادة المصرية القديمة التي ورثتها البنات عن الجدات جيل بعد جيل.

أحد عيد القيامة المجيد

وفي يوم الأحد كان احتفال عيد القيامة المجيد حيث احتلفت الكنيسة القبطية بالعيد تحت وطأة اجراءات احترازية مشددة جراء تفشي فيروس كورونا ومحبة كبيرة من المواطنين تجاه بعضهم البعض.

اثنين شم النسيم

وأمس كانت الاحتفالات تأخذ الطابع الفرعوني مع الاحتفال بعيد شم النسيم المصري، الذي يحتفل به المصريون جميعا عن طريق إحياء العادات الفرعونية من أكل البيض الملون والأسماك المملحة.

عيد الفطر المبارك

وفي غضون احتفالات مستمرة ينتظر المسلمون عيد الفطر المبارك، المقرر بحسب الحساب الفلكي أن يكون يوم الخميس الموافق 13 مايو المقبل، لتكون الجمعة والسبت والأحد ثاني وثالث ورابع أيام العيد.