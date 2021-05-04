أبرزهم ضيف اليوم.. 9 نجوم وقعوا ضحايا لأول مرة في رامز عقله طار

يقع اللاعب محمود عبدالرحيم جنش، حارس نادي الزمالك، ضحية رامز جلال في برنامج رامز عقله طار، المذاع على شاشة قناة MBC مصر بعد أذان المغرب مباشرة.

ويتعرض ضيف برنامج «رامز عقله طار»، لمقلب خطير يدفعه في النهاية لإلقاء نفسه أو دفعه في المياه للتخلص من الرعب.

ويعد «جنش» من الضيوف الذين يحلون لأول مرة على برامج المقالب التي يقدمها رامز جلال، حيث شهد برنامج هذا الموسم وجود العديد من الضيوف الذين ظهروا معه لأول مرة ونعرضهم لكم في السطور التالية:

الراقصة لورديانا

ظهرت الراقصة البرازيلية لورديانا في الحلقة الثالثة من البرنامج، وعلقت على الحلقة في تصريحات نشرتها «الوطن»، أنها استمتعت كثيرا بالمقلب، موضحة أن رامز جلال «شخص جيد وذات روح مرحة للغاية»، رغم أنها تعرفه لأول مرة.

فهد المولد

كما وقع فهد المولد، لاعب نادي اتحاد جدة السعودي، ضحية جديدة لبرامج رامز جلال، واتسمت هذه الحلقة بأنها دون ألفاظ خارجة، ولم يضطر صناع البرنامج إلى وضع صافرة «تيت» على الكلمات احتراما للمشاهدين.

أحمد مالك

أما حلقة الفنان أحمد مالك، فكانت مختلفة حيث شهدت العديد من الألفاظ الخارجة، والتي اضطرت صناع العمل إلى وضع الصافرة خلال الأحداث، وفي نهاية الحلقة قال رامز: «بداية معرفة حلوة، أنا أول مرة أقابله»، ليرد عليه الأخير: «وآخر مرة».

ريم عبد الله

الفنانة السعودية ريم عبد الله، وقعت هي الأخرى ضحية لرامز جلال خلال هذا الموسم، وحققت ريم عبد الله، رقما قياسيا جديدا، بين كل ضحايا البرنامج، كونها أكثر ضحية تلقت ضربات من سلاح لعبة حرب الألوان، حيث تعمد ضربها كثيرا في هذه اللعبة، ورغم كل الضغط الذي تعرضت له فإن الحلقة كانت أيضا دون ألفاظ خارجة.

محمد هاني

كما وقع محمد هاني، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر، ضحية لبرنامج رامز عقله طار، وظهر وهو مصاب أعلى حاجبه، بـ7 غرز، وتعرض لصدمة كبيرة في لعبة كبسولة الـ«هوب دروب».

ملك قورة

أما الفنانة ملك قورة التي كانت أول تجربتها أيضا مع رامز هذا الموسم، دخلت في نوبة بكاء متواصل أثناء محاولة إرغامها على القفز في حمام السباحة خلال برنامج «رامز عقله طار»، وظلت تصرخ: « يا لهوي يا لهوي»

جميلة عوض

الفنانة جميلة عوض، وقعت أيضا لأول مرة ضحية لرامز جلال، وهي الوحيدة التي عطشت بدرجة كبيرة، وطلبت المياه أكثر من مرة خلال أحداث الحلقة، كما أنها لم تنفعل داخل كبسولة «الهوب دروب»، ولم تصرخ مثل باقي الضيوف واكتفت بترديد «بسم الله الرحمن الرحيم» طوال الوقت.

ريم مصطفى

على عكس جميلة عوض، فإن حالة من الرعب الشديد والقلق سيطرت على الفنانة ريم مصطفى، أثناء استضافتها في البرنامج، وبعد سقوطها من فوق مجسم «الثور»، صرخت ريم مصطفى، «بس، أنا صحتي على قدي، أنا عاوزة أمشي».