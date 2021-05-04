تحديث جديد من «آيفون» لإصلاح خلل النسخة الأخيرة

أصدرت شركة «آبل»، تحديثا جديدا لهواتفها «Apple iOS 14.5.1»، لإصلاح خلل في أحدث نظام للخصوصية كان يمنع بعض مستخدمي iPhone من ضبط إعدادات تتبع التطبيق.

التحديث الذي تمت إضافته مع «iOS 14.5»، يتطلب شفافية تتبع التطبيقات، وطلب إذن من المستخدمين قبل جمع البيانات عبر خدمات متعددة، أو بيع البيانات الشخصية للوسطاء لأغراض الدعاية.

كانت شركة «Apple»، أعلنت اعتزامها إطلاق النظام قبل «iOS 14.5»، لكنها قوبلت بردود فعل رافضة من المطورين والشبكات الإعلانية.

ومع ذلك، فقد تم تأجيله فقط، وعلى الرغم من احتجاج Facebook، وعدد آخر من الشبكات الإعلانية والمطورين، تم إطلاق التحديث في أبريل 2021.

الطريقة التي يُقصد بها عمل التحديث "شفافية تتبع التطبيقات" هي أن يُعرض على المستخدمين خيار السماح بالتتبع أو الانسحاب من ذلك، إذا اختاروا إلغاء الاشتراك ، ولكن استمر مطور التطبيق في استخدام البيانات على أي حال ، فيمكن استبعادهم من متجر التطبيقات.

وبشكل افتراضي ، يُقصد بشفافية تتبع التطبيقات أن تأتي مع الإعداد للسماح للتطبيقات بتشغيل هذه الطلبات، ولكن مع إصدار iOS 14.5 ، وجد بعض مستخدمي iPhone أن التبديل في صفحة الإعدادات كان باللون الرمادي ولا يمكن تشغيله، وهذا يعني أن التطبيقات لم تكن قادرة على طلب الإذن.

توضح Apple في ملاحظات الإصدار الخاصة بها: «يعمل هذا التحديث على إصلاح مشكلة تتعلق بشفافية تتبع التطبيقات حيث قد لا يتلقى بعض المستخدمين الذين عطلوا سابقًا السماح للتطبيقات بطلب التتبع في الإعدادات مطالبات من التطبيقات بعد إعادة تمكينها».

تقول شركة آبل، إن التحديث يتضمن أيضًا إصلاحات للأخطاء وتصحيحات أمان، إنه تنزيل صغير نسبيًا مقارنة بنظام iOS 14.5، حيث يبلغ حجمه 114 ميجابايت فقط.

يقدم iOS 14.5 أكثر من مجرد شفافية تتبع التطبيقات بالطبع، كما مكّن البرنامج أيضًا من تحسينات معرف الوجه التي طال انتظارها من Apple لمن يرتدون قناعًا، ما سمح بالوصول إلى أجهزة iPhone طالما كانت ساعة Apple Watch الخاصة بالمستخدم في مكان قريب، بالإضافة إلى ذلك ، فقد مكّن دعم AirTag، وهو مطلوب ليس فقط لإقران متتبع Apple الجديد بجهاز iPhone، ولكن أيضًا لتلقي التنبيهات إذا كان هناك AirTag أجنبي بالقرب منك ويحتمل أن يتتبعك خلسة.