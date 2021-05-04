قاتل صديقه: كان هيشتري عربية جديدة فخلصت عليه وسرقت 170 ألف جنيه

«كنت عارف إنه معاه فلوس وهيشري عربية، فخلصت عليه وسرقت منه 170 ألف جنيه كانت تمن عربية قديمة كان ناوي يدفعها مقدم ويشتري واحدة جديدة» تلك الكلمات ملخص اعتراف المتهم الرئيسي بقتل صديقه وسرقة 170 ألف جنيه منه، خلال رحلة سيرهما من الغردقة إلى القاهرة، قاصدين أحد معارض السيارات لشراء سيارة ملاكي جديدة.

خطة الجريمة

وأضاف المتهم، أنه كان يرافق المجني عليه بصحبة صديق لهما، واتفق مع أحدهما على التخلص من المجني عليه وسرقة أمواله واقتسامها بينهما، وخلال سيرهما من الغردقة للقاهرة، انتهز المتهمان هدوء حركة المارة على طريق السويس وقاما بالاعتداء على صديقهما بماسورة حديدية حتى الموت وتخلصا من جثمانه بإلقائها بجانب الطريق وفرا هاربين.

وتابع المتهمان خلال التحقيق معهما بتهمة القتل العمد المقترن بالسرقة، بأن الطمع كان السبب في تنفيذ الجريمة، وأنهما كانا يعرفان بأن صديق أحدهما لديه مبلغ مالي بعد أن باع سيارته القديمة، التي كان يعمل عليها أحدهما سائقًا، وأنه كان ينوي شراء سيارة جديدة لكنهما بيتا النية لقتله بسبب مرورهما في ضائقة مالية.

جثة متحللة

وأفادت التحقيقات، أنه تم العثور على جثة المجني عليه، 66 سنة، مدير بشركة رأس غارب في حالة تحلل بالمنطقة الجبلية، وأسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة ضباط إدارة البحث الجنائي بأمن السويس، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة صديق المجني عليه، وهو سائق عمره 36 عاما، وتربطهما علاقة صداقة بالمجني عليه لسابقة عمل الأول سائق على سيارة نقل خاصة بالمجني عليه وقيام الأخير ببيعها والاحتفاظ بثمنها «170 ألف جنيه» لحين شراء سيارة جديدة ونظرا لاحتياجهما للمال، عقدا العزم على التخلص من المجني عليه والاستيلاء على المبلع المالي وهروبهما إلى قرية دندرة دائرة مركز قنا «أصل موطن الأول».

يوم الجريمة

وأوضحت التحريات، أن المتهمين نفذا الجريمة صباح يوم 26 أبريل الماضي لسنة 2021، حيث توجها رفقة المجني عليه إلى مدينة القاهرة للتردد على معارض السيارات مستقلين سيارة نقل قيادة الأول «مُستأجرة - أرشدا عنها» وحال سيرهما بالطريق وبمكان الواقعة قام الأول بالتعدي عليه بقطعة حديدية «ماسورة» علي رأسه فأحدث إصابته التي أودت بحياته وقاما بسرقة هاتفه المحمول.