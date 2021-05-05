هاجمت 4 أشخاص وتوعدت بقتل خامس.. أبرز 20 تصريح لريهام سعيد بشيخ الحارة

كشفت الإعلامية ريهام سعيد خلال حديثها في برنامج «شيخ الحارة والجريئة»، الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي، ويُعرض على شاشة «القاهرة والناس»، عن تفاصيل خلافاتها مع الفنانات «ريم البارودي، زينه وأنجي وجدان»، كما تحدثت عن مرضها، وسبب توقف برنامجها لأكثر من مرة.

وترصد «الوطن» فى سطور أبرز تصريحات الفنانة ريهام سعيد خلال الحلقة بنحو:

- أنا بقايا بنى أدم بيعافر ويحاول يلم نفسه ويقوم ويبتسم ويمثل أنه محصلش حاجة عشان خاطر ولاده.

- أكدت أن وصفها بـ «إعلامية بتاعة مشاكل» يسيء لأبنائها ويضر مصدر دخلها ويُحطم معنوياتها، كونها عاشت في خدمة المواطنين.

- أحيانا تدخل في مشكلات عديدة مع الفنانين بسبب صفحات مزيفة تحمل اسمها على مواقع التواصل الاجتماعي.

- أرفض أكون زوجة ثانية، «ولو جوزي اتجوز عليا هقتلة .. لو يسيبني ويطلقني ويروح للست الأخرى ده حقة».

- حلقة «صيد الثعالب» فى برنامجى ليس خطأ مهني فادح: «مكنتش أعرف أن في جمعيات تنادي بحقوق الحيوان ستتاذى من مشهد صيدهم».

- لا أقدم أعمال خير على الشاشة من أجل الحصول على اللقطة، أنا شغالة في الخير من 20 سنة ووقعت في مشاكل والجمهور موقفش جنبي.

- من ينتقدني على السوشيال ميديا 3 آلاف شخص وبرضوا بيتفرجوا عليا، و إحنا تعداد الشعب 120 مليون نسمة، والانتقاد مبقاش يضايقني.

- لو كنت مكان الفنانة رانيا يوسف للطمت المذيع العراقي على وجهه بالقلم، «الغلط في الأزمة عند المذيع أنه يطرح سؤال بالجرائة دي وميشلهوش».

- المذيع العراقي الذي صور مع رانيا يوسف لا اعتبره زميل، «ده بقاله في المهنة 3 أيام».

- رفعت قضية سب وقذف وطعن في الأعراض على ريم البارودي: «عمري ما حبيت نوصل لكده لأننا قدوة للناس وللجمهور»

- سخرت من تصريحات ريم البارودي بأن ريهام سعيد تغير منها: «بتتكلموا بجد؟» هي تفوقت ولا تألقت في إيه عشان أغير منها».

- مشوفتش ريم البارودي غير 6 مرات في حياتي، ولو بغير منها يبقى أقطع شرياني بقى قدام نيلي كريم، خلافي معاها كان بسبب شياكة وحلاوة الفنانة درة.

- درة إنسانة رائعة وجميلة، مش صديقة لي بس بحب كل ما هو مجتهد وجميل، ريم البارودي عمالة تقلدني في كل حاجة وبتغظني بصورها مع زينه.

- ردت على انتقاد الفنانة إنجي وجدان لها بسبب حلقة السمنة، ووصفت انجي وجدان بأنها فنانة كل تصريحاتها تنم عن الجهل.

- أنجي وجدان بتحب تصحى الصبح تركب التريند، و«بضايق أوي من الناس اللي بتحفظ ومش بتفهم زيها».

- لست شخصية جدلية، لكن أسير ضد التيار في بعض الأمور والمبادئ، فإثارة الجدل في حد ذاته نجاح، وليست لدي مشكلات مع أحد.

- ريم البارودي حصدت الكثير من الشهرة بسبب خلافاتها مع الفنانين: «أخذت من الفانز بتوعي واتشاكلت مع ميرنا المهندس وسمية الخشاب وأحمد سعد».

- كتائب إلكترونية وراء الهجوم علي من أشخاص أعرفها جيدا، وبلاقي حب رهيب في الشارع، ومش هعتزل الإعلام بسبب حملة ضدي على السوشيال.

- هناك خصومة بينها وبين زينه، وحاولت أن تصلح أكثر من مرة بلا فائدة، ووصل الأمر للقضاء، وحصلت على براءة.

- ريم البارودي دائما ما تصفني بـ«رد سجون»: «وانا بقولها عيب المعايرة بهذا الأمر، لأن الدنيا دوراه ولو حصلك مشكلة ودخلتيه هيبقى موقفك محرج أوي».

- قد تكون علاقتي بريم البارودي ضايقت الفنانة زينه، لذلك قامت البارودي بخصامها: «أنا ممكن أغير من ياسمين صبري بس مش من ريم البارودي».