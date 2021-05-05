«قد تؤدي إلى الوفاة».. أخطاء تفعلها يوميا تهدد بانفجار هاتفك

كثيرا ما نسمع عن انفجار هواتف محمولة عندما يتركها أصحابها على الشواحن لفترة طويلة أو تعرض الهواتف إلى درجة عالية من الحرارة، وغيرها من روايات قد تنتهي إلى انفجار الهاتف عند استعماله ما يؤدي إلى إصابات شديدة أو الموت.

ونصح خبراء في تصليح الهواتف المحمولة عبر «الوطن» بأن هناك أشياء يفعلها كثير من الناس تؤدي إلى انفجار هواتفهم المحمولة وقد تؤدي إلى إحداث إصابات جسيمة في اليد أو تصل لحد الوفاة إذا كان الهاتف قريبا من المناطق الحساسة في الرأس.

وقدم الخبراء عدة نصائح لتجنب بعض الأشياء التي قد تسبب انفجار الهواتف في أي وقت ومنها:

أولا : استعمال الهاتف أثناء عملية الشحن وهي من الأمور الخطيرة التي تؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الهاتف إلى معدلات غير طبيعية، خاصة إذا كان الهاتف في الشاحن ويتم إجراء مكالمة هاتفية طويلة، حيث أن الانفجار في هذه الحالة قد يكون أكثر خطورة كون الهاتف قريبا من الوجه.

ويقول محمد سمير متخصص في صيانة الهواتف الذكية، إن هناك حالات تؤدي إلى انفجار الهواتف بسرعة شديدة منها إجراء عملية شحن للهاتف تتجاوز أكثر من 4 ساعات متواصلة، كون الجهاز يصل به شحنات عالية أكثر من المطلوب، مطالبا بألا تكون عملية الشحن متصلة طوال الليل، في ظل أن هناك بعض الناس ينامون ويتركون الهواتف متصلة بالشواحن إلى موعد الاستيقاظ وهذا أمر غاية في الخطورة ويؤدي إلى انفجار الهاتف.

أما السيد عبد الرحمن وهو أيضا متخصص في صيانة الهواتف، أشار إلى أن هناك مشكلة في بعض الهواتف تؤدي إلى انفجارها، منها تعرض الهواتف إلى صدمة قوية مثل تعرض الهاتف إلى البلل، ناصحا بألا تقوم بإجراء أي مكالمة في حينها إلى أن تتأكد من أن الهاتف لا يتواجد بداخله مياه، كونه تعرض إلى صدمه قوية غير متوقعة بدخول مياه بداخله، مطالبا بفحص الهاتف عند المتخصصين قبل استعماله منعا للانفجار.

ويشير «عبد الرحمن»، إلى أن انتفاخ البطارية من أخطر الأنواع التي قد تؤدي إلى انفجار الهاتف في أي وقت، فيجب تغييرها عند حدوث الانتفاخ فوراً.

وذكر المتخصصون أن هناك أشياء أخرى يفعلها المصريون قد تؤدي إلى انفجار الهاتف فورا منها وضع الهاتف مع أو بجوار النقود المعدنية والسلاسل والمفاتيح، لافتا إلى أن هذه الوضعية تؤدي إلى انفجار الهواتف الذكية، وينصح بترك هاتفك وحيدا وليس بجانيه أي شئ معدني.