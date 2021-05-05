بكار.. صانع البهجة في رمضان (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، ويقدمه الإعلاميان حسام حداد وجومانا ماهر تقريرا تلفزيونيا بعنوان «بكار.. صانع البهجة في رمضان»، حيث اهتم مسلسل بكار ببث مشاعر الانتماء وحب الوطن إضافة إلى غرس الكثير من المبادئ الرائعة في نفوس الأطفال.

وأشار التقرير، إلى أنّ شخصية بكار نجحت في منافسة أبطال الكرتون الغربي المترجم واكتسحتهم بقوة، وكان المسلسل من إخراج الراحلة الدكتورة نهى أبو النصر، ثم استكمله ابنه شريف جمال بعد وفاتها عام 2003 وتوقف عرض المسلسل عام 2007 وعاد مرة أخرى في رمضان 2015 و2016 بجودة 3d.

وغنى الفنان محمد منير تتري البداية والنهاية من كلمات الشاعرة الموهوبة كوثر مصطفى وقد أحبها المصريون بمختلف أعمارهم، وكثيرا ما تتردد كلمات التتر على ألسنتهم حتى في غير شهر رمضان.

عرض مسلسل بكار بعد أذان المغرب وخلال الإفطار جعله يحظى بمتابعة كل الأعمار فلم يكن الأمر مقصورا على الأطفال فقط، وقد تميز بكار بالوجه الأسمر الجميل وملابسه الأسوانية التراثية.

وذكر التقرير، أنّه من المفاجآت التي قد يجهلها الكثيرون أنّ الفنان بيومي فؤاد شارك بصوته في المسلسل في جميع الأجزاء، كما لعبت الفنانة المعتزلة حنان ترك دور الراوي في مسلسل بكار التي تتولى التذكير بالحلقة السابقة والتمهيد للحلقة الجديدة.

وبكار طفل مصري نوبي، يعيش مع والدته وعنزته الشهيرة «رشيدة»، ويخوض مغامرة جديدة في حلقات المسلسل مع أقرانه في المدرسة، وفي قريته، وخارجها.