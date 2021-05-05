 إعدام 200 شيشة وغلق 10 مقاهي وورشة ومحل تجاري بسوهاج

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة سوهاج، حملاتها على مدار اليوم، لمتابعة التزام المقاهي، والكافيتريات، والمطاعم، والمحال التجارية بتطبيق الإجراءات الاحترازية، والالتزام بمواعيد الغلق الصيفية، والتأكد من التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بالتعاون مع مديرية أمن سوهاج، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بشأن متابعة تطبيق كافة الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتحقيق الانضباط بالشارع والحد من تكدس المواطنين للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .

وأوضح أحمد الشطوري، رئيس حي غرب سوهاج، أنه تم تنفيذ حملات مكبرة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، أسفرت عن مصادرة 14 شيشة، وغلق مقهيين ومحل تجاري، وورشة سيارات، وضبط 182 من المضبوطات المتنوعة.

وقال عاطف الصمطي، رئيس مركز ومدينة جرجا انه تم المرور والتفتيش على المقاهي والكافيهات خلال حملات مكبرة شنتها الوحدة المحلية بالمدينة والقرى التابعة، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 45 غرامة فورية لعدم ارتداء الكمامة، وضبط 56 مضبوطات متنوعة منها 28 شيشة .

وأشارت فريدة سلام، رئيس مركز ومدينة طهطا إلى القيام بحملات ليلية مكثفة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمدينة والمجالس القروية التابعة، حيث تم تحرير 26 مخالفة وغرامة فورية عدم ارتداء كمامة، ومصادرة 12 شيشة وتطهير وتعقيم 60 شارع .

ولفت حازم أبو الخير، رئيس مركز ومدينة طما إلى تنفيذ حملات للمرور على المقاهي ومواقف السيارات بدائرة المركز، وتم تحرير 6 محاضر غرامة فورية لعدم ارتداء كمامة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

وأكد أحمد البدري، رئيس مركز ومدينة جهينة، على استمرار تكثيف الحملات على المقاهي والمحال التجارية والمطاعم والطرق والأماكن العامة بدائرة المركز، حيث أسفرت الحملات عن غلق وتشميع مقهى مخالف، ومصادرة 12 شيشة، وتحصيل 31 غرامة فورية لمخالفة عدم ارتداء كمامة .

وقال لطفي محمد على، رئيس مركز ومدينة البلينا أنه تم تحصيل 15 غرامة فورية لعدم ارتداء كمامة، وضبط 15 شيشة بقرية الحجز، وتحرير محضر مخالفة لصاحب المقهى خلال حملة مكبرة قامت بها الوحدة المحلية، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة .

وفي حي شرق سوهاج، أوضح عامر عوض رئيس الحي أنه تم القيام بحملات مكبرة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وأسفرت عن مصادرة 14 شيشة، وتحرير 27 محضر غرامة فورية لعدم ارتداء كمامة، كما تم القيام بحملات رش وتطهير وتعقيم بشوارع ومناطق الحي المختلفة .

وأكد عبد المنعم عبد القوي رئيس مركز ومدينة دار السلام على تنفيذ حملات مكبرة للرش والتطهير بجميع أنحاء المركز، مشيرا إلى إقامة سرادقات أمام مكاتب البريد لتنظيم عملية صرف المعاشات وترتيب الادوار وتحقيق التباعد بين المواطنين المترددين على مكاتب البريد .

وفي حي الكوثر لفت هلال زكي رئيس الحي إلى تحرير 21 محضر غرامة فورية عدم ارتداء كمامة، خلال حملة مكبرة للمرور على المواقف والشوارع العامة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

وأشار شريف السيد رئيس مركز ومدينة ساقلتة إلى أن الوحدة المحلية قامت بإعدام 200 شيشة تم ضبطها خلال حملات مكبرة على المقاهي المخالفة بالمدينة والقرى التابعة، مشيرا إلى استمرار الحملات المكثفة لمتابعة تطبيق الاجراءات الاحترازية اللازمة حفاظا على سلامة المواطنين .

وفي مركز ومدينة المراغة، قال حسن ناصر رئيس المدينة أنه تم القيام بحملة مسائية للمرور والمتابعة على المقاهي والكافيهات، واسفرت الحملة عن مصادرة 15 شيشة، وغلق وتشميع مقهيين مخالف، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة .

ولفت ممدوح عباس رئيس مركز ومدينة المنشاة إلى مصادرة 23 شيشة، وتحرير 21 محضر غرامة فورية لعدم ارتداء كمامة، وغلق وتشميع 3 مقاهي مخالفة، خلال حملات مكبرة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بمدينة المنشاه والقرى التابعة لها.