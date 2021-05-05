قيمة زكاة الفطر 2021 فى الإمارات: تعادل 80 جنيها مصريا

مع اقتراب عيد الفطر المبارك ووجوب إخراج زكاة الفطر قبل نهاية شهر رمضان الكريم، وقبل صلاة العيد، أصدر مجلس الإمارات للإفتاء فتوى تحدد قيمة زكاة الفطر 2021 فى الإمارات، وحددها بـ20 درهمًا، بما يعادل نحو 80 جنيهًا مصريًا، وفقًا لما أعلنته هيئة الشؤون الإسلامية والأوقاف بدولة الإمارات العربية المتحدة.

قيمة زكاة الفطر 2021 فى الإمارات

وحددت السلطات الإماراتية ممثلة في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف قيمة زكاة الفطر 2021 في الإمارات بنحو 20 درهمًا، بما يعادل 80 جنيهًا مصريًا، وفقًا لفتوى رسمية أصدرها مجلس الإمارات للإفتاء.

وأوضحت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف الإماراتية، إنه يجوز إخراج قيمة زكاة الفطر 2021 ابتداءً من أول يوم نهار في رمضان وحتى آخر يوم من شهر رمضان المبارك.

توقيت إخراج زكاة الفطر

ووفقًا لما حددته الشريعة الإسلامية، فإن موعد إخراج زكاة الفطر يكون من بداية شهر رمضان حتى اليوم الأخير أو قبل الأخير من الشهر المبارك، وذلك يعني أنه يتم إخراج زكاة الفطر من كل عام قبل بدء أول أيام عيد الفطر المبارك.

ولا يجوز أن يتم إخراج الزكاة في أول أيام عيد الفطر، ولكن يجب إخراجها قبل عيد الفطر ويجوز قبل صلاة العيد مباشرة.

والأصل في الزكاة، أن تصرف داخل الوطن لسد احتياجات المستحقين فيه، مع إمكانية الاستعانة بالمؤسسات الرسمية والجمعيات الخيرية المختصة في جمع الزكاة وإيصالها للمحتاجين.

موعد عيد الفطر فى الإمارات

وعن موعد عيد الفطر فى الإمارات رجح عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إبراهيم الجروان، أن يكون شهر رمضان 30 يومًا، ليكون موعد أول أيام عيد الفطر هو يوم الخميس 13 مايو، بحسب تصريحاته.

وتحتفل الإمارات بعيد الفطر المبارك بطقوس ذات نكهة خاصة، يتميز بها الشعب الإماراتي بما يملكه من تعدد وتنوع ثقافي، لكنه يتشابه مع باقي الشعوب العربية والإسلامية.