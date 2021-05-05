القصة الكاملة لسائحة سويسرية في جولة بالغردقة على «عربة كارو» صور

«كارلا» سائحة سويسرية تحرص على قضاء إجازتها في مدينة الغردقة بصفة مستمرة وتقيم في أحد المناطق السياحية جنوب مدينة الغردقة، عشقت الغردقة وأصبحت تتجول بشوارعها بل تساعد في بعض الأحيان عمال النظافة في تجميل الشوارع من شدة حبها للمدينة.

أصبحت اليوم «كارلا» السائحة السويسرية حديث الشارع الغردقاوي وذلك بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لها وهي تركب «عربة كارو» برفقة عامل جمع خردة وتتجول بها في شوارع الغردقة، حيث قال «رفاعي محمد» أحد سكان المدينة، إنها دائمًا تبحث عن عمال النظافة والخردة الذين يتجولون في شوارع المدينة لجمع القمامة.

وقال «جنيدي» عامل الخردة صاحب العربة الكارو، إن السائحة سويسرية الجنسية، وتدعى كارلا، وتقيم بالمدينة، مشيرًا إلى أن السائحة صممت على مرافقته خلال عمله في الشمس الحارقة، وأنها عرضت عليه أموالًا مقابل بقائها معه خلال عمله ولكنه رفض ووافق على مرافقتها له في الجولة بشوارع الغردقة، ولكنه خاف عليها من شدة الحرارة بالرغم من أنه مصممة على استكمال الجولة فاضطر لأخذ حماره وترك العربة لها، مؤكدًا أنه شعر بالقلق خوفًا من أن يصيبها أذى أثناء عمله كونه يتجول في أشعة الشمس دون أي حماية أو مظلة، فهي لا تقدر على تحمل درجة الحرارة المرتفعة على عكس الأجواء الباردة في الدول الأوروبية.

من جانبه أشار علاء حجازي الخبير السياحي بالبحر الأحمر، إلى عشق الأجانب لمدينة الغردقة، حيث يقيم بها حوالي 40 ألف أجنبي من جنسيات مختلفة من دول أوروبية بصفة مستمرة، مؤكدا حب السائحين السويسريين الغردقة بشكل خاص، لافتا إلى واقعة سائحان يحملان الجنسية السويسرية أقدما على نظافة أحد شوارع الغردقة المقابل لفندق إقامتهما بمنطقة الممشى السياحى بالغردقة بصفة يومية، قائلين: «نعتبر أنفسنا نقوم بتنظيف منزلنا وليس أحد الشوارع ونحن سعداء للقيام بهذا العمل لأننا نعشق الغردقة ونحب أن نراها دائمًا نظيفة وجميلة»