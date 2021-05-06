وزير التعليم يكشف عن مواقع التصنيف الحقيقية للتعليم

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه ما يزال البعض على وسائل التواصل يشكك ويتساءل عن ما كتب بخصوص كذب ما تداول بشأن تصنيف مصر في جودة التعليم، موضحا: «كنت أعتقد أن الطبيعي أن يبحث كل منا عن المعلومة بدلا من التشكيك، ولكن دعوني أضع أمام حضراتكم بعض الروابط الممكن الدخول إليها حتى يتحقق كل منا بنفسه من المواقع الأصلية، لمثل هذه التصنيفات».

وأضاف «شوقي» في تصريحات له على صفحته الشخصية بـ«فيس بوك»، يمكن للجميع زيارة موقع US News على هذا الرابط.

وتابع الوزير، بأنه يمكن البحث عن موقع مصر من ضمن 77 دولة مصنفة من أفضل نظم التعليم في العالم، وزيارة موقع مؤشر المعرفة العالمي التابع لـUNDP على هذا الرابط، والبحث عن ترتيب مصر في التعليم قبل الجامعي والفني، حتى ترى بنفسك الحقيقة، وتدرس معايير هذه التصنيفات، وتقارنها بالأعوام السابقة.