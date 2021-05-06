خطة لزيادة الحصص التموينة فى العيد وحملات رقابية بشمال سيناء

قال علاء الدين سمرى مدير عام التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء، إن المحافظة بها مخزون من المواد الغذائية يكفى لما بعد العيد بشهر على الأقل، ولا توجد أي شكاوى من عملية وصول السلع لمستحقيها، لافتا إلى وضع خطة عمل للمخابز البلدية خلال أيام العيد، والإشراف على عملية وصول حصص الدقيق للمخابز لضمان عدم تهريبها وبيعها في السوق السوداء، وأن هناك عملية تنسيق كاملة بين مديرية التموين والمجمعات الإستهلاكية بمراكز المحافظة.

وأوضح مدير عام التموين، في تصريح صحفي، اليوم، أن المديرية تراقب السلع التموينية بشكل يومى لمنع التلاعب أو الوصول لغير المستحقين من خلال توزيع الحصص بالشكل العادل على البدالين فى المحافظة، وأن هناك متابعة مستمرة لأرصدة السلع التموينية للوقوف على مدى كفايتها ومنع حدوث أى نقص.

وأكد مدير التموين أن المديرية تمكنت من ضبط سلع غير صالحة للآستخدام الآدمى وأخرى منتهية الصلاحية، وتم تسجيل عدة محاضر وصلت إلى 32 محضرا خلال 5 أيام فقط فى مدينة العريش، مشيرا إلى استمرار الحملات التموينية لمراقبة الأسعار والأسواق للتأكد من صلاحية المواد الغذائية للاستهلاك الآدمي، والتنسيق مع مديرية الصحة لشن حملات رقابية على محلات «الفسيخ»، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

المحافظ ..شمال سيناء بدون أى مشكلات غذائية

بدوره أكد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء أنه يتابع مع كافة المديريات جميع احتياجات المواطنين سواء فى الشهر الكريم أو فى عيد الفطر المبارك، موضحا أن خطة المحافظة هى توفير كافة الاحتياجات والتأكد من المخزون الاستراتيجي.

واضاف المحافظ أن شمال سيناء من المحافظات التى تنعم بالتوزيع العادل للسلع والاستقرار الغذائي الكامل بأسعار منخفظة لغالبية المنتجات التى تصل المحافظة، لافتا إلى القضاء على ظاهرة الطوابير أمام المخابز والمجمعات.