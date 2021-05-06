تخصيص المركز الإقليمي لنقل الدم بشرم الشيخ لتلقي لقاح كورونا

قال الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، إنه جرى تخصيص المركز الإقليمي لنقل الدم بمدينة شرم الشيخ، لتلقي تطعيم فيروس كورونا المستجد.

وأوضح وكيل وزارة الصحة في تصريح له، اليوم الخميس، أن المركز يستقبل المواطنين لتلقي اللقاح على مدار 8 ساعات يوميًا بداية من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساءً.

وناشد وكيل وزارة الصحة مواطني محافظة جنوب سيناء، بسرعة التسجيل في المنظومة عبر الموقع المخصص وهو: https://www.egcovac.mohp.gov.eg/#/home

تطعيم 26 ألف مواطن بجنوب سيناء بلقاح كورونا

جدير بالذكر أنه جرى تطعيم 26 ألف مواطن وعامل على أرض المحافظة بلقاح استرازينكا، للوقاية من كورونا، بواقع 23 ألف من العاملين بالقطاع السياحي على مستوى المدن السياحية بالمحافظة، و 3 ألاف من العاملين بالقطاع الطبي والمواطنين.

وكانت محافظة جنوب سيناء، سجلت أمس، 3 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وقال مصدر بمديرية الشئون الصحية إن المحافظة سجلت 3 حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة، وبلغ إجمالي عدد حالات الوفاة منذ بداية الجائحة وحتى اليوم 60 حالة.

وأكد المصدر ، أن إجمالي عدد المواطنين الذين أجروا تحليل pcr منذ بداية الجائحة وحتى اليوم 2819 شخصًا، وذلك منذ ظهور الجائحة، وأثبتت نتيجة التحليل إيجابية الإصابة بالفيروس لعدد 1107 شخصًا، و سلبية الإصابة بالفيروس لعدد 1712 حالة.

وأوضح أن إجمالي عدد حالات الاصابة بالمحافظة حتى اليوم بلغ 1107 حالة، تماثل للشفاء 1000 حالة، ويوجد 47 حالة تتلقى العلاج بينهم 26 حالة تحت العزل المنزلي، و 21 حالة داخل أقسام العزل بالمستشفيات، و 60 حالة وفاة.