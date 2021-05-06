تطعيم المسلمين والأقباط بلقاح كورونا في كنيسة السيدة العذراء بأبو حماد

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مركز تطعيم افاح كورونا داخل كنيسة السيدة مريم العذراء بمركز أبوحماد، من خلال الفرق الطبية المتحركة المخصصة لتطعيم المواطنين أقباط ومسلمين بلقاح كورونا بمحافظة الشرقية، والتي بدأت عملها منذ يوم الإثنين الماضي.

وتستهدف الفرق تطعيم المواطنين بالفئة العمرية المستحقة للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد19.

مواجهة فيروس كورونا

وقام وكيل الوزارة بالتأكد من إنتظام سير العمل، وأداء فرق التطعيم عملهم بصورة جيدة، وتقديم الخدمة الطبية للمواطنين والعاملين، تيسيراً عليهم من مشقة السفر، وحفاظاً عليهم من هذا الوباء والإصابة بفيروس كورونا، وقام وكيل الوزارة بالتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التطعيم، والتأكد من قياس العلامات الحيوية للمواطنين بعد التطعيم.

التسجيل للحصول على لقاح كورونا

وأكد «مسعود»، أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الحفاظ علي صحة وسلامة أبناء الوطن، مشيراً إلي أن وزارة الصحة والسكان قامت بتخصيص الموقع الإلكترونى www.egcovac.mohp.gov.eg، لتسجيل بيانات المواطنين، لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩.

تطعيم الأقباط بلقاح كورونا في كنيسة بالزقازيق

وفي وقت سابق قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمرور علي كنيسة مارجرجس بمدينة الزقازيق مطرانية الزقازيق ومنيا القمح للأقباط الأرثوذكس، لمتابعة تطعيم المواطنين والعاملين من الأخوة الأقباط بلقاح كورونا.

متابعة فرق تطعيم المواطنين بلقاح كورونا

جاء ذلك في إطار متابعة الفرق الطبية المتحركة المخصصة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا المستجد بمحافظة الشرقية، والتي إنطلقت فاعليتها منذ يوم الإثنين الماضي.

وقام وكيل الوزارة بالتأكد من جاهزية الفرق الطبية، وإتباع خطوط السير المحددة، وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التطعيم، والتأكد من قياس العلامات الحيوية للمواطنين بعد التطعيم.