تفاصيل مزاد 17 مايو لبيع سيارات وبضائع جهات حكومية: مرسيدس وشيفروليه

أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية عقد مزاد علني لبيع سيارات سرفيس محافظة القاهرة وسيارات وبضائع جهات حكومية، يوم 17 مايو الجاري، وذلك في قاعة النادي المصري القاهري بمنطقة عين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط، في تمام الساعة 12 ظهرًا.

ويعد شراء كراسة الشروط من شرط دخول المزاد، حيث يجب أن تكون بصحبة المتزايد وقت دخول قاعة المزاد، وتُطلب من مقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية في 7 شارع الدكتور محمد حامد فهمي الدقي وسعرها 400 جنيه، ويضاف لثمن كراسة الشروط الرسوم والدمغات المقررة طبقًا لقرار وزير المالية رقم 3 لسنة 2019، تنفيذًا للقانون رقم 16 لسنة 2018 والقانون رقم 200 لسنة 2020.

ويتم دفع 10 آلاف جنيه تأمين دخول المزاد، ثم بعدها دفع 30% من السعر الإجمالي فور رسو المزاد وباقي الثمن خلال 15 يومًا، ويكون البيع بدون عمولة، والمعاينة أساس البيع.

تفاصيل السيارات والبضائع المعروضة في مزاد 17 مايو

وأوضحت الهيئة العامة للخدمات الحكومية وفق البوابة الإلكترونية التابعة لها تفاصيل المعروض بالمزاد كالتالي:

1- سيارات سرفيس محافظة القاهرة، ويكون البيع للشركات المرخص لها من جهاز شئون البيئة منشأة تخريد وإعادة تدوير سيارات قديمة، وتشمل بيع 66 ميكروباصًا ماركة تويوتا وايسوزو ونيسان ومازدا وميتسوبيشي وشيفروليه.

2- سيارات جهات حكومية تشمل ماركات ميتسوبيشي ووافيكو وبيجو وريجاتا وسوزوكي ودايهاتسو ومرسيدس ورينو وداتسون وشيفروليه وفورد وغيرها.

3- بضائع جهات حكومية تشمل حديد خردة وأجهزة طبية وكمبيوتر وألمونيوم وأجهزة تكييف خردة ووحدات تبريد وخلافه من البضائع الحكومية المختلفة

وأهابت الهيئة العامة للخدمات الحكومية بجميع المتزايدين اتخاذ الإجراءات الوقائية أثناء المزاد، طبقًا لشروط وزارة الصحة والسكان لمنع الإصابة بفيروس كورونا.