«التعليم» تقرر فصل طالبتين تشاجرا بالأسلحة البيضاء داخل مدرسة بالمعادي

شكلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لجنة للتحقيق في واقعة تشاجر طالبتين بأسلحة بيضاء داخل مدرسة السيدة رقية الثانوية التجارية بالمعادي.

وبناء على نتائج التحقيق، تقرر فصل الطالبتين من الدراسة، ونقل مدير المدرسة لحين انتهاء التحقيقات.

وبحسب لجنة التحقيق، فأنه أثناء خروج الطالبات من الامتحان صباح اليوم قامت الطالبة (ه.م) بالاعتداء على زميلتها الطالبة (ه.ع) بآلة حادة (كاتر) وعند محاولة أحد الإداريين بالمدرسة التدخل لفض المشاجرة قامت الطالبة المعتدية بالاعتداء عليه بقطع في وتر اليد، وجرى الذهاب به إلى المستشفى لإسعافه هو والطالبة المعتدى عليها ولا يزالا محتجزين بالمستشفى، بحسب بيان صادر عن وزارة التربية والتعليم.

وأضاف البيان: وبناء عليه تم استدعاء الطالبة المعتدية من قبل الشرطة لاستجوابها وتم اصطحابها إلى قسم شرطة المعادي، والأمر قيد التحقيق بالنيابة.