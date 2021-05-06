تعرف على موقف حظر التجوال في مصر اليوم

جاءت قرارات حكومة الدكتور مصطفى مدبولي في أعقاب اجتماع اللجنة الحكومية العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، بعد زيادة إصابات فيروس كورونا، لتفتح الباب أمام تساؤلات بشأن موقف حظر التجوال في مصر اليوم.

تعرف على جديد موقف حظر التجوال في مصر اليوم

وكشف مصدر بوزارة التنمية المحلية لـ«الوطن»، عن أنّ موقف وقرار فرض حظر التجوال، يتحدد بالأساس بمعرفة اللجنة الحكومية العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، وفي اجتماعها أمس لم تتطرق لهذا الأمر، بل ناقشت القرارات التي جرى إعلانها، وهي غلق المحال والمقاهي والمطاعم والكافيهات والمولات والسينما بدءا من اليوم في التاسعة مساء، مع غلق المتنزهات والحدائق العامة لمدة أسبوعين حتى 21 مايو، واستمرار خدمة توصيل الطلبات للمنازل «ديليفري» والتيك أواي للمطاعم لما بعد الـ9 مساء، مع غلق المتنزهات والشواطئ العامة والحدائق بشكل كامل في الفترة من الأربعاء 12 مايو وحتى الأحد 16 مايو.

وتابع المصدر، أنّ تقيّم اللجنة في اجتماعها المقبل المقرر قبل حلول 21 مايو سيكون للنظر في مسألة، إما إعادة تجديد القرارات الصادرة لفترة أخرى، أو تخفيفها بما يناسب الوضع وفقا لتقارير الوزارات المختلفة، سواء وزارة الصحة والسكان، وتقارير وزارة التعليم العالي والتنمية المحلية وتتخذ الإجراءات والقرارات بناء على ما ورد في هذه التقارير، وقد تتجه لتشديدها باتخاذ إجراءات أكثر.

وزيرة الصحة تنصح بعدم اصطحاب الأطفال في التراويح

وفي مارس الماضي، قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إنّ الالتزام بارتداء الكمامات له تأثير أكثر من قرارات حظر التجوال الجزئي أو غلق المدارس، واتضح ذلك خلال الموجة الأولى من إصابات كورونا.

وفي وقت سابق، نصحت الوزيرة المواطنين بعدم اصطحاب الأطفال معهم خلال صلاة التراويح في شهر رمضان، واصطحاب كل من يصلي في المسجد لـ«المصلية» الخاصة به، فضلا عن وجوب ارتداء كمامات.