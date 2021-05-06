الأزهري يحكي قصة حول عدل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب

حكى الشيخ أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، قصة حدثت خلال ولاية علي بن أبي طالب وحبه للحق، وهي القصة التي تدل على ذكاء أمير المؤمنين، بعدما جلس رجلان للغداء، وكان مع أحدهما خمسة أرغفة ومع الآخر ثلاثة أرغفة، فلما وضعا الغذاء بين أيديهما مرّ رجل فسلّم، فقالا: «اجلس للغذاء»، فجلس وأكل معهم، وأتوا في أكلهم على الأرغفة الثمانية، حتى قام الرجل وطرح إليهما ثمانية دراهم وقال: «خذا هذا عوضا عما أكلت لكما من طعامكما، فتنازعا، وقال صاحب الأرغفة الخمسة: «لي خمسة دراهم ولك ثلاثة»، فقال صاحب الثلاثة أرغفة: «لا أرضَ إلا أن تكون الدراهم بيننا نصفين».

وأضاف «الأزهري»، خلال استضافته ببرنامج «رجال حول الرسول» الذي يقدمه الإعلامي أحمد الدريني، والمذاع على فضائية «DMC»، أن الرجلان ترافعا إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقصا عليه قصتهما، وقال لصاحب الأرغفة الثلاثة: «عرض عليك صاحبك ما عرض، وخبزه أكثر من خبزك فارض بالثلاثة»، فقال: «لا والله لا رضيت منه إلا الصواب»، فرد عليه أمير المؤمنين: «ليس لك في حر الحق إلا درهم واحد وله سبعة دراهم». فقال الرجل: «سبحان الله يا أمير المؤمنين، هو يعرض علي ثلاثة، فلم أرض، وأشرت عليّ بأخذها فلم أرض، وتقول لي الآن أنه لا يجب لي في حر الحق إلا درهما واحدا!».

وأوضح أن أمير المؤمنين قد رد عليه بقوله: «عرض عليك صاحبك أن تأخذ الثلاثة صلحًا، فلم ترض إلا بحر الحق، ولا يجب لك بحر الحق إلا درهما واحدا»، فرد عليه الرجل: «عرفني بالوجه في حر الحق حتى أقبله».

فقال أمير المؤمنين: «أليس للثمانية أرغفة (أربعة وعشرون ثلثًا) أكلتموها أنتم الثلاثة، ولا يُعلم منكم الأكثر أكلاً ولا الأقل فتُحملون في أكلكم على السواء».

فقال: «بلى»، فقال أمير المؤمنين: «فأكلت أنت ثمانية أثلاث، وليس لك إلا تسعة أثلاث، وأكل صاحبك ثمانية أثلاث، وله خمسة عشر ثلثاً، أكل منها ثمانية فيبقى له سبعة، وأكل لك ثالثكما واحد من تسعة ولصاحبك سبعة من خمسة عشر، فلك واحد بواحدك، وله سبعة بسبعته». فقال الرجل: «رضيت الآن».