بيان مصر وتركيا.. أهم مخرجات مشاورات القاهرة الأولى منذ عام 2013

جاء اليوم بيان مصر وتركيا المشترك بشأن أول مشاورات علنية تجرى بين البلدين منذ قطع العلاقات الدبلوماسية بينهما في عام 2013، مؤكدًا الحرص على استئناف العلاقات، حيث اتفق الوفدان المصري والتركي على تقييم نتائج الجولة الأولى من المشاوراتٍ، وتأكيد الطرفين مناقشة جميع القضايا الثنائية والإقليمية بعمق وصراحة.

بيان مصر وتركيا: المناقشات كانت صريحة ومعمقة

وجاء في بيان مصر وتركيا المشترك، أنه اختتمت اليوم 6 مايو، وبعد يومين من المداولات، المُباحثات الاستكشافية بين وفدي جمهورية مصر العربية وجمهورية تركيا، التي عقدت في القاهرة، برئاسة نائب وزير الخارجية السفير حمدي سند لوزا، ونائب وزير خارجية تركيا السفير «سادات أونال».

وبحسب بيان مصر وتركيا، كانت المناقشات صريحة ومعمقة، حيث تطرقت إلى القضايا الثنائية، فضلاً عن عدد من القضايا الإقليمية، لا سيما الوضع في ليبيا وسوريا والعراق، وضرورة تحقيق السلام والأمن في منطقة شرق المتوسط.

بيان مصر وتركيا: تقييم الجولة الأولى والاتفاق على الخطوات المقبلة

وفي مؤشر إيجابي، بحسب ما جاء في بيان مصر وتركيا المشترك، سيقيم الجانبان نتيجة هذه الجولة من المشاورات والاتفاق على الخطوات المقبلة.

وسبق بيان مصر وتركيا المشترك، جلسة المُشاورات السياسية بين مصر وتركيا التي بدأت أمس برئاسة السفير حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية ونظيره التركي السفير سادات أونال وذلك بمقر وزارة الخارجية بالقاهرة.

قبل بيان مصر وتركيا.. ماذا قالت مصر بشأن المشاورات؟

وقبل المشاورات التي صدر عنها بيان مصر وتركيا، أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانا توضيحيا جاء فيه أن المشاورات السياسية بين مصر وتركيا، برئاسة السفير حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية المصري، والسفير سادات أونال نائب وزير الخارجية التركي، حدثت في الفترة من 5 إلى 6 مايو 2021 في القاهرة.

وأضافت أن المناقشات الاستكشافية ستركز على الخطوات الضرورية التي قد تؤدي إلى تطبيع العلاقات بين البلديّن على الصعيد الثنائي وفي السياق الإقليمي.

بيان مصر وتركيا أول بيان مشترك منذ قطع العلاقات الدبلوماسية

وفي 23 نوفمبر 2013، قررت الخارجية المصرية اعتبار سفير تركيا في القاهرة شخصا غير مرغوب فيه، وخفض التمثيل الدبلوماسي مع تركيا إلى مستوى القائم بالأعمال، احتجاجا على تصريحات تركيا وتدخلها في شؤون مصر.