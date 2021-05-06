تفاصيل الحصول على ترخيص مسابقـة للشركات أو البنوك من «التضامن»

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه يمكن للشركات والبنوك التقدم للحصول على ترخيص للإعلان عن مسابقة خاصة بالشركات لصالح عملائها، لافتة إلى أن الشروط تتمثل فيما يلي:

- أن تكون الشركة لديها مقر بجمهورية مصر العربية.

- أن يكون لديها سجل تجاري وبطاقة ضريبية.

إجراءات الحصول على ترخيص للإعلان عن مسابقة

وحددت وزارة التضامن، على موقعها الرسمي الإجراءات المتبعة كالتالي:

قيام الشركات أو البنوك بتقديم طلب للإدارة المركزية للجمعيات بالوزارة بشأن الحصول على ترخيص بإقامة مسابقة، وذلك قبل موعد بدء المسابقة بأسبوعين على الأقل .

15% من إجمالي قيمة الجوائز باسم صندوق إعانة الجمعيات

- توضيح مدة المسابقة.

- توضيح طريقة الاشتراك في المسابقة.

- بيان بعدد الجوائز المقدمة من الشركة للعملاء.

- موعد ومكان السحب وطريقة إجراؤه.

- شيك بنسبة 15% من إجمالي قيمة الجوائز باسم صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

- خطاب ضمان نهائي أو شيك مقبول الدفع أو شيك مصرفي بإجمالي قيمة الجوائز باسم صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الاهلية.

طرق حصول الجمعيات على الإعانات

وفي سياق آخر أوضحت وزارة التضامن، أنه يتم إصدار الموافقات على طلب الإعانات للجمعيات والمؤسسات الأهلية، سواء إعانات دورية أو إعانات إنشائية أو إعانات استثنائية أو تأثيثية، بشرط توافر ما يلي:

​​- إيضاح مدى ملكية الجمعية للأرض التي سيقام عليها المشروع هل هي «مشتراة، متبرع بها أم مخصصة من أملاك الدولة، مع التأكد من احتفاظ الجمعية بكل المستندات القانونية المؤيدة لذلك».

- التأكد من حصول الجمعية على ترخيص البناء من الجهة الإدارية المختصة.

- ضرورة ختم واعتماد الرسم الهندسي ومقايسة التكاليف من مهندس استشاري.

- ضرورة تدبير الجمعية 50% على الأقل من قيمة التكاليف.

- بيان بتفاصيل الأثاث وثمنه في حالة الإعانة التأثيثية موقعا عليه من سكرتير وأمين الصندوق ورئيس الجمعية ومختوما بخاتم الجمعية، يوقع عليها من المسؤولين بالإدارة المختصة بما يفيد مراجعتها.