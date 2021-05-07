تحرير 15 محضر مخالفة لقرار مواعيد الغلق بكفر الدوار «صور»

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار، برئاسة اللواء مهندس أحمد علي مرزوق، بالتعاون مع قسم شرطة كفر الدوار، حملة أمنية لمتابعة وتنفيذ مواعيد غلق المحلات التجارية الجديدة في التاسعة مساءً، ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد، وتنفيذ قرارات مجلس الوزراء وتعليمات اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات لضبط وردع المخالفين للقرارات.

محاضر للمخالفين بكفر الدوار

أسفرت الحملة عن تحرير 15 محضر مخالفة قرار لمواعيد غلق المحلات، والتحفظ على المخالفين من خلال قسم شرطة كفر الدوار لعرضهم على النيابة العامة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

الأمن يشارك في تنفيذ الحملات

وتمت الحملة المكبرة بإشراف خالد الزقم، نائب رئيس المدينة، بالتعاون والتنسيق مع قسم شرطة كفر الدوار بقيادة العميد عادل محبوب، مأمور القسم، والمقدم أحمد المسيري، رئيس مباحث قسم شرطة كفر الدوار، للمرور على المحلات التجارية.

المناطق المستهدفة من الحملة

وجرى تنفيذ الحملة بعدد من مناطق المدينة من بينها «السناهرة، شارع الجيش، شارع المحكمة، الحدائق، الميزانة، المهاجرين، وسط البلد، شارع أحمد عرابي، شارع بورسعيد، سيدي شحاتة، والتمليك»، وذلك للتأكد من التزامها بمواعيد الغلق في يومها الأول، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ضبط مقاهي مخالفة

كما أسفرت الحملة عن تحرير محضر لمقهى، ومصادرة «10 شيش»، نظرًا لعملها بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء الخاصة بحظر تقديم الشيشة بالمقاهي، ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس «كورونا».

حملات مماثلة بالقرى

بينما نفذت الوحدات القروية التابعة للمركز حملات مرور على المحلات التجارية بنطاق القرى التابعة لها، للتأكد من التزامها بالمواعيد المقررة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ومن جانبه ناشد رئيس المدينة، المواطنين بضرورة الالتزام بقرارات مجلس الوزراء حفاظًا على صحتهم وسلامتهم، مشيرًا إلى تكثيف الحملات بنطاقي المدينة والمركز خلال الأيام المقبلة، وتطبيق الغرامات الفورية علي غير الملتزمين بقرارات مجلس الوزراء واللجنة العليا لإدارة أزمة «كورونا»، والتعامل الفوري والحاسم مع أية مخالفات، والمنع الكامل لسرادقات الأفراح والعزاء أو التجمعات، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.