حملات أمنية بالفيوم والقليوبية.. وتنفيذ 7 آلاف حكم قضائي

وجه قطاع الأمن العام بتوجيه حملة أمنية بمُشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي استهدفت دائرة مركز شرطة طامية، أسفرت عن ضبط 3 قطع سلاح ناري، قطعة سلاح أبيض، و3 قضايا إتجار في المواد المخدرة ضبط خلالها كمية من المواد المخدرة المتنوعة، بحوزة 4 متهمين لأحدهم معلومات جنائية، كما تمّ تنفيذ 207 أحكام قضائية، وضبط متهم مطلوب ضبطه فى إحدى القضايا.

كما شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية استهدفت قرية مشتهر ومحيطها بدائرة مركز شرطة طوخ، وعدد من دوائر الأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية، أسفرت عن

وجرى ضبط 7 قطع سلاح ناري مع 6 متهمين، ضبط 17 قضية مخدرات ضُبط خلالها كميات من مواد مخدرة متنوعة بحوزة 21 متهمًا، و6 قطع سلاح أبيض، و6 متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم في عدد من القضايا، إلى جانب تنفيذ 7137 حكمًا قضائيًا متنوعًا.