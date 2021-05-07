افتتاح 4 مساجد بمدينة الحمام بعد تطويرها بـ 6 ملايين جنيه

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح عدد من المساجد بدأها بمسجد عمرو بن العاص ضمن افتتاح عدد 4 مساجد ،اليوم، الجمعة بمدينة الحمام والتى تم فرشها وتجهيزها من قبل أهالي مدينة الحمام بالجهود الذاتية بتكلفة بلغت 6 ملايين و 100 ألف جنيه.

تطوير المساجد بدعم من الأوقاف وتبرعات من الأهالي

وقال الشيخ حسن عبدالبصير وكيل وزارة الأوقاف بمطروح إن مديرية الأوقاف بمطروح وضعت خطة شاملة منذ عدة أشهر بدأت من خلالها إحلال وتجديد عدد من المساجد على مستوى مراكز ومدن المحافظة الثمانية، بالإضافة إلي إنشاء مساجد جديدة في المناطق التى تحتاج ويوجد بها كثافة سكانية كبيرة، وافتتحنا عدد من المساجد وجاري استكمال الباقي وسيتم إفتتاحها تباعا خلال الفترة المقبلة، وذلك بدعم من وزارة الأوقاف بالإضافة إلي الجهود الذاتية من المواطنين من سكان المناطق بالمدن.

افتتاح 4 مساجد في مدينة الحمام

افتتحت مديرية أوقاف مطروح 4 مساجد في مدينة الحمام، هي مسجد عمرو بن العاص حكومى، على مساحة 300 م2 بتكلفة 1.8 مليون جنيه، ومسجد خالد بن الوليد وهو مسجد أهلى، على مساحة 200 م2 بتكلفة 1.3 مليون جنيه، ومسجد التيسير أهلى، على مساحة 250 م2 بتكلفة 1.5 مليون جنيه، ومسجد العامر على مساحة 250 م2 بتكلفة 1.5 مليون جنيه.

وتوجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالتهنئة لأهالي المناطق التى افتتحت بها المساجد خلال حضوره الافتتاح بمشاركة النائب رزق جالى عضو مجلس النواب ابن مدينة الحمام، والعمد وشيوخ القبائل، كما وجه الشكر للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على دعم وتعاون وزارة الأوقاف مع محافظة مطروح خاصة في مجال خطة الوزارة لإنشاء وتجديد عدد كبير من مساجد المحافظة تم إفتتاح عدد 10 منها خلال شهر رمضان لأداء الصلاة وإقامة الشعائر بها في الشهر الكريم، مما لاقي إستحسان وفرحة من الأهالي.