كيفية التسجيل بالدفعة الرابعة من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين

بسبب مواعيد العمل خلال شهر رمضان والعطلات المستمرة في الفترة الأخيرة، أعلنت الأكاديمية الوطنية للتدريب، عن مد فترة التسجيل للمتقدمين للدفعة الرابعة من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة «EPLP»، ليكون 30 بدلاً من 15 مايو الجاري، وذلك عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ووضعت الأكاديمية شروطًا للالتحاق بالدفعة الرابعة، من بينها ما يتعلق باختبار «TOEFL»، إذ أنه يمكن تقديم إيصال الحجز الخاص بهذا الاختبار من الـ«أميديست» أو اختبار «IELTS» من المركز الثقافي البريطاني بشرط تقديم أصل الشهادة عند بدء الاختبارات، إضافة إلى إمكانية إجراء اختبارات IELTS & TOEFL في حالة توافرها من خلال الجهات المذكورة بشكل إلكتروني أو في أحد فروعهم من أي مكان في مصر.

شروط الالتحاق بالدفعة الرابعة من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة

- يجب أن يكون المتقدم مواطناً مصرياً.

- يجب أن يكون عمر المتقدم بين 30 و 45 عامًا .

- يجب أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة جامعية الوظيفة.

- يجب أن يكون المتقدم أحد العاملين بالدولة المصرية.

- يجب أن يكون المتقدم حاصلاَ على شهادة تويفل من الأميديست بدرجة 460 كحد أدنى، أو شهادة أيلتس من المركز الثقافى البريطانى بدرجة 4.5 كحد أدنى (يجب إرفاق الشهادة).

- يجب أن يتمتع المتقدم بحسن السير والسلوك.

كيفية الالتحاق في الدفعة الرابعة من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة

- يتم الدخول على الموقع الرسمي للأكاديمية على شبكة الإنترنت واختيار الدفعة الرابعة من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة.

- يتم النزول أسفل الصفحة واختيار التسجيل من هنــا.

- يتم ملأ البيانات المطلوبة ويجب مراجعتها لضمان نجاح عملية التسجيل في الدفعة الرابعة، ومن بينها الإسم ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني وغيرها من البيانات المطلوبة.

- كما يرجى ملاحظة أنه بعد التقديم، يتعين عليك تسجيل الدخول باستخدام البريد الإلكتروني الخاص بك ، ثم اتباع الخطوات لإكمال عملية التسجيل.

ويهدف البرنامج لتمكين الكوادر الفعالة في مصر لتصبح قادرة على فهم واستخدام الأساليب الحديثة في صنع السياسات وإدارة صنع القرار وتحويل التفكير التقليدي لمفاهيم الإدارة العامة إلى أسلوب أكثر حداثة، توافقاً مع أحدث التطبيقات والنماذج الدولية.