مفتي الجمهورية: قضايا الحجر استخفاف بحق الأبوة

كشف الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، الحكم الشرعي في حق الزوج من منع زوجته من زيارة أهلها، قائلا: «هذه المسألة خطيرة في علاقتنا ببعضنا البعض، فعلاقة الزواج رتب قرابات كقرابات الدم، أي أنها جعلت والدة الزوجة محرمة عليك حرمة مؤبدة، أي أنها أصبحت أما له، وعندما جاءت إلى بيته أصبح والده محرما عليها وأصبح والدا لها، وكأن هناك علاقات جديدة نشأت».

وأضاف «علام» في لقاء عبر شاشة «صدى البلد»، أنه لا يليق بهذه العلاقات الجديدة أن تُقطع، لأن هناك حلولا كثيرة، ولكن ليس من بينها منع التواصل بين الزوجة وأهلها مهما كان حجم المشكلات بينهما، في الحدود المسموح بينها وتليق بمكارم الأخلاق وشهامة الرجل، فالرجل يكون شهما عندما يكون هناك مشكلات بينه وأهل زوجته ويكون حريصا عندما تزورهم.

المفتي يشدد على ضرورة صلة الأرحام

وتابع مفتي الجمهورية: «يجب أن نصل الأرحام وألا نقطعها، فهذا شهر فضيل يجب أن يشهد لنا، لا علينا، فنحن نحتاج إلى التواصل اكثر وأن يسأل بعضنا على بعض وأن نقترب اكثر كما نحن نقترب من الله سبحانه وتعالى».

وأكد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، أنه ليس من المهم الذهاب إلى عائلة الزوج أو الزوجة أولا في شهر رمضان، لأن الأهم هو صلة الرحم، وبالتالي فإننا نحتاج إلى تحضر وذكاء شديد جدا في التعامل.

الذهاب إلى المحكمة استخفاف بحق الأبوة

وحول قضايا الحجر، أكد أنها مؤلمة أشد الإيلام: «مجرد الذهاب إلى المحكمة للمطالبة بالحجر على الأب فيه استخفاف بحق الأبوة، وهي قضية تأباها النفوس الطيبة والكريمة».