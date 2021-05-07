مؤلف «اللي ملوش كبير» ينفي وجود مشكلة بين أبطال المسلسل على نهايته

علق الفنان والسيناريست عمرو محمود ياسين، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، على ما يتردد على السوشيال ميديا بأن هناك مشكلة بين فريق عمل مسلسل «اللي مالوش كبير» بشأن نهايته.

وقال مؤلف مسلسل اللي مالوش كبير: «بشكل واضح ومباشر لم يظهر على أي حد من العناصر الأساسية بمسلسل اللي مالوش كبير أي تحفظ على النهاية، النهاية كان يعلمها الجميع ومتفق عليها من بدري، عشان مش عارف ليه داير في السوشيال ميديا أن كان في مشكلة على النهاية».

وسبق وقال عمرو محمود ياسين، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن النهاية التي تم تصويرها في المسلسل، هي التي كتبها ولم يعترض أحد عليها أو يطلب تغييرها: «تم تنفيذها زي ما أنا كاتبها ومحدش طلب أصلا التغيير فيما يخص النهاية»، مضيفا أنه بالنسبة لمسألة المتابعة على مواقع التواصل الاجتماعي: «هي مسألة شخصية، مالهاش علاقة بالمسلسل والشغل».

ورد على سؤال هل يوجد خلافات بينه وبين ياسمين عبد العزيز؟ بقوله: «أنا كل اللي يفرق معايا دلوقتي، إني أتكلم عن الإيجابيات اللي حاصلة في المسلسل، والنجاح اللي حاصل، مش حابب أتكلم عن أي أمور سلبية».

وجدير بالذكر، أن الفنانة ياسمين عبد العزيز عملت على إلغاء متابعة السيناريست عمرو محمود ياسين بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، منذ عدة أيام، وتردد كثيرا أن السبب هو الاختلاف بسبب نهاية مسلسل «اللي مالوش كبير».

وأشار مؤلف مسلسل «اللي مالوش كبير» إلى أنه كان متوقعا نجاح المسلسل، كونه مؤمن بأن للنجاح معايير وضوابط: «إذا الواحد راح لها في أغلب الظن ربنا هيوفق وهيكرم وهتنجح، فأنا شايف إن كلنا اجتهدنا كأسرة مسلسل من كل العناصر، وبالتالي يفترض النتيجة تبقى جيدة، وأنا كنت أشعر إني كاتب محتوى كويس، والمحيطين بيا بيقولوا هايل، وأنا دايما حاسس اللي كاتبوا مش أحسن حاجة، ومش حلو، وده حاجة صحية الحمد لله، ومش عندي غرور».