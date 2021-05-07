النيابة تحبس أربعة متهمين باحتجاز طفلين وتعذيبهما بعين شمس

قررت النيابة العامة حبس 4 متهمين بتهمة تعذيب طفلين بدَنيًا، في منطقة عين شمس بالقاهرة، وذلك عقب تولي النيابة العامة التحقيق في الواقعة، بعد قيام وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام، برصد تداول مقطع مرئي بمواقع التواصل الاجتماعي لطفل، يتنمر عليه شخص ويعتدي عليه بالضرب.

وأمر المستشار النائب العام بتحقيق الواقعة، وسألت النيابة العامة الطفل المعتدى عليه -سوداني الجنسية يبلغ من العمر ١٥ عامًا- فشهد بأن أحد المتهمين استوقفه هو وفتاة من ذويه كانت رفقته، حال سيرهما بالطريق العام، بدائرة قسم شرطة عين شمس، شاهرًا في وجهيهما سلاحًا أبيض، ثم اقتاده واثنان آخران إلى المسكن -محل الواقعة- واقتادوا الفتاة إلى سطحه، واحتجزوهما لما يقارب ثلاث ساعات اعتدوا عليهما خلالها بالضرب وأزالوا أجزاءً من شعرهما لإهانتهما ثم أطلقوا سراحهما، فسألت النيابة العامة الفتاة التي كانت رفقة المجني عليه -سودانية الجنسية تبلغ من العمر 16 عامًا- فشهدت بذات مضمون أقواله.

وأضافت الفتاة، أن والدة أحد المتهمين شاركتهم في ارتكاب الواقعة، وكانت تحريات الشرطة قد أسفرت عن صحة ارتكاب الواقعة وتمكنت من تحديد هوية المتهمين الأربعة -ثلاث فتيان ووالدة أحدهم- فأمرت النيابة العامة بضبطهم فألقى القبض عليهم، وبعرضهم على المجني عليهما -عرضًا قانونيًا- خلال التحقيقات تعرفا عليهم.

وعلى ذلك أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات لاتهامهم باحتجاز طفلين وتعذيبهما بدنيًا والتنمر عليهما، وجارِ استكمال التحقيقات، وإذ تؤكد النيابة العامة بمناسبة تلك الواقعة؛ على تصديها بحزم لمثل تلك الوقائع ومرتكبيها وحرصها الدائم على صون المجتمع بكافة طوائفه -مصريين أو غيرهم- من مثل تلك الجرائم، وتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية.