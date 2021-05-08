عمر زكريا: والدة الشهيد كريم فرحات قالتلى حسستني أنه معانا

حققت الحلقة 25 من مسلسل الاختيار 2 لكريم عبدالعزيز وأحمد مكى، حالة كبيرة من النجاح بعد عرضها وتفاعل معها الجمهور بشكل كبير .

وشهدت الحلقة 25 من مسلسل الاختيار 2، عرض تفاصيل حادث الواحات الإرهابي والذي استشهد فيه عدد كبير من قوات الأمن، كان من بينهم الرائد كريم فرحات، والذي جسد دوره الفنان عمر زكريا .

وعن تفاصيل شخصية الشهيد الرائد كريم فرحات، قال الفنان عمر زكريا فى تصريحات خاصة لـ «الوطن»: «كنت متوترا للغاية من عرض الحلقة 25 تحديدا فمنذ تصويرى لهذه المشاهد وأنا كنت منهارا فى البكاء داخل اللوكيشن، وعند عرض الحلقة انهرت مجددا فى البكاء أنا وأسرتى، وكنت أفكر طوال الوقت فى أسر الشهداء وأسرة كريم».

وتابع عمر زكريا قائلا «من أصعب المشاهد نفسيا عليا هو مشهد استشهاده وتواصلت معى أسرة الشهيد كريم فرحات، قرب انتهائي من تصوير الدور، وكانت سعيدة للغاية بظهور شخصية كريم فى عمل فنى، كما ذهبت للإفطار معهم فى رمضان، وشاهدنا حلقة من الحلقات سويا».

وأكد عمر زكريا «والدة الشهيد قالتلى إن أنا فيا كتير منه وبعمل حركات كتير زيه حتى فيه مشاهد عملتها فى الاختيار 2 قالتلى أنت إزاى عرفت أن كريم بيعمل كدا، وأنا مكنتش أعرف أي حاجة كله كان من عند ربنا».

وتابع «زكريا» قائلا «كلمت والدة كريم بعد عرض الحلقة ورغم انهيارها فى البكاء إلا أنها شكرتنى للغاية وقالتلى حسستني أن كريم قضي معانا رمضان، وأنه موجود وسطنا».

وأكد «عمر» بأنه سعيد للغاية برضاء أسرة كريم بتجسيده لشخصيته وإيصاله للإحساس الذي وصل لأسرته وأنه يتمنى بأن يجسد كل شخصيات الشهداء وينجح فى أن يسعد أسرهم جميعا.

مسلسل الاختيار 2

مسلسل الاختيار 2 بطولة كريم عبدالعزيز وأحمد مكى وإياد نصار وإنجى المقدم وبشرى وأسماء أبو اليزيد وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف هانى سرحان وإخراج بيتر ميمي.