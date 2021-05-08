«السجيني»: قرارات الحكومة تراعي الحالة النفسية والاقتصادية للمواطنين

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تعليقا على إمكانية استثناء الغردقة من قرارات الغلق الجزئي التي أعلنتها الحكومة، إنه لم يعلم بها بشكل رسمي، ولكن من الناحية المنطقية فإنه من المفترض أن المدن كثيفة الإقبال السياحي تُستثنى من هذه القرارات، لأن القادمين من الخارج يجب أن يكونوا حاصلين على التطعيمات، وخضعوا للتحاليل، وحتى الكثافة لا تقارن بما يحدث في مناطق أخرى من البلد.

وأضاف «السجيني»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء dmc» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، الجمعة، وتقدمه الإعلامية جاسمين طه، الجمعة، أن الدولة المصرية بكامل أجهزتها تحاول التعامل بحرص شديد مع جائحة فيروس كورونا، موضحا أن الأزمة طالت ليس في مصر فقط بل في العالم كله، وحدث نوع من «الملل» لدى المواطنين، ولذلك فإن قرارات الحكومة تراعي الحالة النفسية والاقتصادية للمواطنين، والحكومة تسعى لتقليل التجمعات.

وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن «البعض يمزح ويقول: (هو الفيروس موجود بالليل بعد الساعة تسعة، ومش موجود في النهار؟) ولكن فكرة الإغلاق الجزئي ليس لها علاقة بذلك، وإنما وقت النهار هو وقت عمل للمواطنين، وهذا يؤثر على الحالة الاقتصادية، والدولة لا تريد أن يتضرر الوضع الاقتصادي للمواطنين، وهذا حفاظا على صحة الناس وأوضاع البلد».

وناشد أصحاب المقاهي أن يقللوا من تقديم «الشيشة» إلى الناس لمساعدة الحكومة، كما ناشد المواطنين بتسجيل أسمائهم للحصول على التطعيمات المضادة لفيروس كورونا، ومن لديه أي قلق من نوع ما، هناك أنواع أخرى يمكن الحصول عليها، مشددا على أنه لا يوجد أي طريق آخر غير الحصول على اللقاح.

وكشف أن لجنة الأزمات بمجلس الوزراء تتخذ قراراتها بناء على مستوى انتشار المرض في البلاد، ومستوى إشغال المستشفيات، قائلا «ربنا ساترها معانا».